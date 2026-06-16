Berita mengecewakan dari kubu Brasil terkait Neymar

Kekhawatiran semakin meningkat di dalam skuad tim nasional Brasil terkait kondisi fisik bintang Neymar Jr., yang masih mengalami cedera pada betis kanan, sehingga mengancam partisipasinya dalam pertandingan mendatang melawan Haiti dalam ajang Piala Dunia 2026.

Menurut jaringan "Globo" Brasil, Neymar menjalani pemeriksaan medis baru pada hari Senin untuk mengevaluasi sejauh mana pemulihannya dari cedera yang membuatnya absen dari lapangan selama hampir sebulan.

Laporan tersebut menegaskan bahwa pemain tersebut akan melanjutkan program rehabilitasinya tanpa ikut serta dalam latihan bersama, sehingga partisipasinya dalam pertandingan mendatang hampir dipastikan tidak mungkin.

Sejak dimulainya persiapan timnas Brasil pada 27 Mei, Neymar belum pernah ikut dalam sesi latihan apa pun di bawah arahan pelatih Carlo Ancelotti, yang memanggilnya meskipun tahu bahwa dia belum sepenuhnya siap.

Staf teknis khawatir cedera tersebut akan memburuk, terutama karena cedera otot betis dianggap sebagai salah satu cedera paling rumit bagi pemain yang mengandalkan kecepatan dan ledakan fisik.

Meskipun kondisinya membaik secara bertahap, tim medis lebih memilih untuk menangani proses pemulihannya dengan hati-hati, dengan fokus pada pemeliharaan massa otot dan kebugaran kardiovaskularnya guna memastikan kembalinya ia secara bertahap ke performa terbaiknya.

Federasi Sepak Bola Brasil memberikan perhatian khusus pada kasus Neymar, menyadari pentingnya peran teknis dan moralnya di dalam tim, di saat semua orang berharap ia dapat tampil di babak-babak selanjutnya turnamen tanpa risiko tambahan.