Berita Juventus: Tiba Di Turin, Gianluigi Buffon Jalani Tes Medis

Gianluigi Buffon telah mendarat di Turin untuk menjalani tes medis bersama klub lamanya, .

Kamis (4/7), Juventus mengunggah kabar ini melalui akun Twitter mereka dengan menampilkan sang kiper veteran menemui sejumlah fans sebelum bergerak masuk ke gedung J Medical.

Selepas melalui tes medis, Buffon akan meneken kontrak satu tahun dengan gaji €1.5 juta plus bonus serta prospek masuk ke jajaran manajemen klub untuk tahun berikutnya.

Ini berarti sang pemain berusia 41 tahun akan bereuni dengan Juventus, setelah melewatkan musim 2018/19 lalu sebagai penggawa setelah merapat secara bebas transfer.

Selama satu musim di Prancis, Buffon memberikan kontribusi terhadap kampanye juara PSG di .

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Buffon pernah memenangkan sembilan Scudetto bersama Juventus, di mana ia mencatatkan 656 penampilan mulai dari 2001 hingga 2018.

"You are my love" ❤ 😍 pic.twitter.com/weWxxRCLUG