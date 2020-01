Zlatan Ibrahimovic Bikin Rekor Kemenangan Serie A

Zlatan Ibrahimovic menembus 150 kemenangan di Italia dan membuat rekor baru ketika membantu membekuk 3-1, Minggu (19/1).

I Rossoneri tidak terkalahkan di tiga pertandingan, di mana striker 38 tahun itu tampil sejak kembali berlabuh di klub awal bulan ini. Brace Ante Rebic dan gol dari Theo Hernandez memastikan Milan menaklukkan Udinese untuk merangkai kemenangan kedua beruntun di liga.

Meski Ibra tidak masuk dalam daftar pencetak gol, ini merupakan hasil spesial bagi eks bintang Swedia tersebut karena ia menjadi pemain tercepat yang mencapai 150 kemenangan di kompetisi teratas Italia sejak era tiga poin dimulai.

222 - Zlatan #Ibrahimovic has just become the fastest player to have won 150 Serie A games in the three points for a win era (222 appearances). Ruler.#MilanUdinese #SerieA pic.twitter.com/BgqGn7Dog0