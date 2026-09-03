José Mourinho, pelatih Real Madrid, memberikan nasihatnya kepada Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, setelah krisis gagalnya kepindahan sang pemain ke Barcelona pada bursa transfer musim panas lalu.

Alvarez sempat mengungkapkan keinginannya untuk pindah ke Barcelona, dan meski klub Katalan itu mengajukan lebih dari satu tawaran resmi, Atletico Madrid menolak untuk melepas penyerang tersebut.

Dengan berakhirnya bursa transfer musim panas di Spanyol pada Selasa kemarin, Alvarez akan tetap menjadi pemain Atletico Madrid setidaknya hingga Januari mendatang.

Di sisi lain, Barcelona merekrut Gabriel Jesus untuk menjadi penyerang tim utama setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres.

Dalam konferensi pers pada Kamis hari ini, jelang laga timnya melawan Real Betis besok Jumat di La Liga, Mourinho ditanya apakah dirinya pernah mengalami situasi yang serupa dengan krisis Alvarez.

Mourinho mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Tidak ada yang lebih memahami situasi spesifik ini dibandingkan Simeone, dan saya tidak merasa memiliki sesuatu untuk dikatakan mengenai masalah ini."

Ia menambahkan sembari memberikan nasihat kepada Alvarez: "Yang selalu saya katakan adalah, ketika seorang pemain tidak puas dan tibalah tanggal 1 September (akhir bursa transfer), maka ia harus membuat dirinya puas, karena jika tidak, ia tidak akan bermain hingga Januari."

Pelatih asal Portugal itu melanjutkan pembicaraannya tentang masa depan Alvarez, dengan berkata: "Saya punya firasat bahwa mulai kemarin, dan setidaknya hingga Desember, ia akan menjadi pemain penting bagi klubnya."

Mourinho tak mencoret Atletico dari persaingan

Mourinho menolak anggapan bahwa persaingan gelar La Liga hanya akan terbatas pada dua tim (Real Madrid dan Barcelona), seraya menegaskan bahwa Atletico Madrid memiliki modal yang menjadikannya pesaing kuat.

Ia berkata: "Saya rasa Atletico juga akan hadir. Dan meski mereka tidak mengatakannya secara terbuka, saya rasa mereka merasa mampu untuk bersaing."

Ia menambahkan: "Cara mereka melakukan perekrutan memberi mereka kekuatan, selain itu ada stabilitas internal melalui mempertahankan pelatih, serta cara pengorganisasian dan latihan, dan ini memberi tim kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang terus-menerus melakukan perubahan."

Ia melanjutkan: "Bagi saya, Atletico adalah salah satu kandidat. Kemudian ada tim-tim kuat yang akan bersaing untuk posisi Liga Champions, seperti Betis dan Real Sociedad."

Mourinho menjelaskan bahwa La Liga bukanlah kompetisi yang mudah, di tengah tekanan besar yang dibebankan kepada klub-klub besar.

Ia berkata: "Bagi saya, ini bukan liga yang mudah. Di sini ada tekanan yang terus-menerus untuk selalu menang. Di Jerman atau Prancis, para kandidat gelar menikmati ketenangan yang lebih besar karena mereka tahu bahwa mereka akan menjadi juara pada akhirnya, sedangkan di sini setiap hasil selain kemenangan tidak dianggap sebagai hasil yang baik."

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Apakah ia berbicara dengan Alonso dan Arbeloa?

Mourinho juga mengungkapkan bahwa ia tidak berbicara dengan mantan pelatih Xabi Alonso soal Real Madrid, tetapi ia sempat berbincang dengan mantan pelatih Alvaro Arbeloa.

Ia berkata: "Saya tidak berbicara dengan Xabi sejak kami bermain melawan Leverkusen ketika saya bersama Roma. Adapun dengan Alvaro, saya sempat berbicara dengannya, tetapi informasi yang saya dapatkan tidak berasal darinya."

Ia menambahkan: "Tidak mudah bagi seorang mantan pelatih untuk berbicara tentang situasinya di masa lalu, tetapi hal itu tidak berkaitan dengannya."

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