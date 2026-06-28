Berdasarkan posisi... Maroko akan menghadapi pertandingan-pertandingan terberat di Piala Dunia 2026

Maroko bersiap menghadapi salah satu pertandingan paling dinanti di babak 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Belanda, setelah bermain imbang 1-1 dengan Brasil pada pertandingan pertama babak penyisihan grup.

Pertandingan ini memiliki arti khusus, karena akan menjadi pertemuan kedua di Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua tim yang berada di 10 besar peringkat dunia FIFA, setelah laga antara Tim Nasional Maroko dan Tim Nasional Brasil.

Maroko saat ini berada di peringkat keenam dalam peringkat FIFA, sementara Brasil di peringkat kelima, dan Belanda di peringkat ketujuh.

Baca juga

Direktur Federasi Sepak Bola Austria: Mungkin Kami Akan Imbang dengan Aljazair... dan Skandal Gijón dari Masa Lalu

Jari kaki mengubah segalanya.. Apa yang dikatakan media Australia tentang pertandingan melawan Mesir?

Timnas Maroko lolos ke babak 32 besar, setelah menyelesaikan kompetisi Grup C di peringkat kedua dengan raihan 7 poin, di belakang Brasil yang memuncaki grup berdasarkan selisih gol.

Di sisi lain, timnas Belanda memastikan posisi teratas Grup 6, setelah mengumpulkan 7 poin dari dua kemenangan atas Swedia dan Tunisia, serta hasil imbang melawan Jepang.