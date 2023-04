Berasal Dari Wales, Mengapa Klub Ryan Reynolds Wrexham Berkompetisi Di Liga Inggris?

Inilah alasan mengapa Wrexham berpartisipasi dalam piramida sepakbola Inggris alih-alih liga Wales...

Wrexham menjadi pusat perhatian sejak diakuisisi oleh bintang Hollywood Ryan Reynolds dan Rob McElhenney pada 2021.

Kedua aktor itu mencurahkan perhatian yang besar untuk salah satu klub sepakbola tertua di Wales, yang telah mengalami pasang surut sepanjang sejarahnya.

Impian jangka panjangnya, tentu saja, adalah untuk promosi ke Liga Primer, tetapi bagaimana ceritanya klub Wales itu bisa bermain di hierarki sepakbola Inggris?

GOAL coba mengulasnya di sini!

Mengapa Wrexham Bermain Di Liga Inggris?

Wrexham saat ini berkompetisi di Liga Nasional, yang merupakan kasta kelima sepakbola Inggris setelah Liga Primer, Championship, League One, dan League Two.

Bersama dengan beberapa klub Wales lainnya, Wrexham meramaikan Liga Sepakbola Inggris karena tidak ada yang namanya liga Wales saat klub itu pertama kali dibentuk.

Oleh karena itu, satu-satunya pilihan mereka adalah bergabung dengan Liga Sepakbola Inggris, dan sejak itu mereka bermain di sana.

Adapun Liga Primer Wales (juga dikenal sebagai Cymru Premier) baru dibentuk pada 1992. Cardiff City, Swansea City dan Newport County adalah klub Wales lainnya yang saat ini bermain dalam sistem sepakbola Inggris.

Pernahkah Wrexham Bermain Di Liga Wales?

Wrexham didirkan pada 1863. Salah satu prestasi mengesankan klub itu terjadi selama musim 1975/76, ketika mencapai perempat-final Piala Winners Eropa.

Tapi bukan hanya di sepakbola Inggris di mana Wrexham memberikan pengaruh, mereka juga menjadi pemenang rekor Piala Wales (23 trofi) dan FAW (Football Association of Wales) Premier Cup (lima kali).

Naga Merah juga merupakan bagian dari ekosistem sepakbola Wales hingga 1996 sebelum FAW memutuskan bahwa hanya klub yang bermain di liga Wales yang dapat mengikuti turnamen di wilayah tersebut. Klub Wales yang bermain di Inggris dikeluarkan mulai 1996.

Pada 2011, mereka diundang untuk ambil bagian dalam Piala Wales tetapi tidak diizinkan untuk lolos ke Eropa sebagai jatah.

With the new ownership and the injection of funds and enthusiasm from Reynolds and McElhenney, Wrexham are poised for promotion to the upper levels of English football hierarchy. Fans will be excited to see what the future holds.