Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan di Amerika Utara, tepatnya di Meksiko dan Kanada, dan akan menampilkan para pemain terbaik di dunia yang bersaing untuk merebut gelar juara dunia.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama turnamen ini setelah keputusan untuk memperluas turnamen menjadi 48 tim.

Di sini, GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui mengenai durasi setiap pertandingan, serta informasi seputar jeda babak pertama, istirahat minum, perpanjangan waktu, adu penalti, dan lainnya.

Berapa lama durasi pertandingan Piala Dunia FIFA?

Piala Dunia akan dimulai dengan fase grup sistem round-robin yang terdiri dari 12 grup dengan masing-masing empat tim. Semua tim akan bertanding melawan setiap tim lain di grup mereka, dengan setiap pertandingan berdurasi 90 menit dan terdiri dari dua babak masing-masing 45 menit. Waktu istirahat babak pertama berlangsung selama 15 menit, di mana setiap tim kembali ke ruang ganti bersama staf pelatih.

Pertandingan juga bisa berlangsung sedikit lebih lama dari 90 menit karena penghentian akibat cedera atau jeda permainan. Waktu ini (yang dikenal sebagai waktu tambahan atau injury time) kemudian ditambahkan kembali di akhir pertandingan, yang berarti sebagian besar pertandingan berlangsung beberapa menit lebih lama dari 90 menit sebenarnya.

Asisten wasit memberi tanda berapa lama waktu tambahan yang akan dimainkan di akhir pertandingan dengan mengangkat papan untuk memberi tahu para pemain, staf pelatih, dan penonton berapa menit tambahan yang akan dimainkan.

Apa yang terjadi pada babak perpanjangan waktu?

Setelah babak penyisihan grup Piala Dunia, turnamen berlanjut ke babak gugur di mana formatnya sedikit berubah. Pertandingan babak gugur tetap berlangsung selama 90 menit, tetapi perpanjangan waktu akan dimainkan jika skor masih imbang pada akhir waktu reguler.

Tim akan bermain selama 30 menit perpanjangan waktu, yang dibagi menjadi dua babak masing-masing 15 menit. Istirahat antar babak jauh lebih singkat daripada pada waktu reguler, dengan tim hanya diperbolehkan istirahat sebentar untuk minum dan berganti sisi lapangan.

Jika skor masih imbang setelah 30 menit perpanjangan waktu, maka adu penalti akan digunakan untuk menentukan pemenang pertandingan.

Apa pertandingan Piala Dunia FIFA terpanjang?

Rekor pertandingan Piala Dunia FIFA 90 menit terpanjang dipegang oleh Inggris dan Iran yang bermain selama 117 menit pada Piala Dunia 2022 di Qatar.

The Three Lions menang 6-2 dalam pertandingan yang mencatat 14 menit 08 detik waktu tambahan di babak pertama dan 13 menit 08 detik di babak kedua.

Waktu tambahan selama 24 menit ini membuat pertandingan tersebut masuk ke dalam Guinness Book of Records sebagai pertandingan Piala Dunia FIFA dengan waktu tambahan terpanjang, yaitu 24 menit.

Hal ini sedikit berbeda pada fase gugur, ketika perpanjangan waktu dan adu penalti digunakan. Kemenangan Jerman Barat atas Prancis di semifinal turnamen 1982 mencatat 12 tendangan penalti. Swedia dan Rumania menyamai rekor tersebut pada 1994 di perempat final di AS, dengan Swedia yang lolos ke babak selanjutnya.

Apa itu jeda minum & mengapa hal itu diperkenalkan?

Piala Dunia FIFA 2026 akan menerapkan jeda minum (juga dikenal sebagai ‘jeda hidrasi’ atau ‘jeda pendinginan’) sepanjang turnamen.

Setiap babak akan memiliki jeda hidrasi selama tiga menit sebagai upaya untuk “memprioritaskan kesejahteraan pemain” dan akan dilaksanakan terlepas dari kondisi cuaca “untuk memastikan kondisi yang setara bagi semua tim, di semua pertandingan.”

Kekhawatiran terkait suhu tinggi dan kesejahteraan pemain pada turnamen musim panas ini telah mendorong pengenalan istirahat hidrasi, di mana wasit pertandingan akan menghentikan pertandingan setelah 22 menit untuk memungkinkan para pemain mengisi kembali cairan tubuh mereka.

Kepala panitia turnamen Manolo Zubiria telah menjelaskan bagaimana istirahat hidrasi akan diterapkan.

"Untuk setiap pertandingan, di mana pun pertandingan tersebut dimainkan, terlepas dari apakah ada atap atau tidak, atau terkait suhu, akan ada jeda hidrasi selama tiga menit. Jeda ini akan berlangsung selama tiga menit dari peluit pertama hingga peluit kedua di kedua babak," katanya. "Tentu saja, jika ada cedera [yang menghentikan permainan] pada menit ke-20 atau ke-21 dan masih berlangsung, hal ini akan ditangani langsung oleh wasit."

Apakah ada jeda iklan atau jeda komersial dalam pertandingan sepak bola?

Iklan televisi sebelumnya hanya ditayangkan sebelum, saat jeda babak, dan setelah pertandingan sepak bola, tetapi akan ditayangkan dalam pertandingan Piala Dunia setelah FIFA memberikan izin kepada stasiun televisi untuk menayangkan iklan selama jeda pendinginan.

Penyiar telah diberi tahu bahwa iklan tidak boleh dimulai dalam 20 detik pertama setelah wasit meniup peluit untuk memulai jeda hidrasi dan bahwa siaran pertandingan harus dilanjutkan lebih dari 30 detik sebelum permainan dimulai kembali.

Stasiun televisi komersial akan memiliki opsi untuk menggunakan layar terbagi atau pemotongan penuh saat jeda iklan. Opsi layar terbagi hanya akan memungkinkan stasiun televisi menayangkan iklan dari sponsor mitra FIFA, tetapi semua jenis iklan diperbolehkan pada segmen pemotongan penuh.

Langkah ini berarti pertandingan di Piala Dunia 2026 pada dasarnya akan dibagi menjadi empat kuarter dan mengikuti pola yang diterapkan dalam olahraga Amerika Serikat. Liga-liga besar AS seperti NFL, NBA, dan WNBA semuanya menggunakan format yang sama dan secara rutin menyisipkan jeda iklan selama waktu istirahat.

Apakah sepak bola memiliki waktu istirahat?

Secara tradisional, sepak bola tidak pernah menggunakan waktu istirahat, melainkan menambahkan waktu di akhir babak untuk setiap penghentian akibat cedera, pergantian pemain, atau penundaan.

Namun, pengenalan jeda pendinginan di Piala Dunia 2026 akan secara efektif membagi pertandingan menjadi empat bagian dan mungkin dianggap oleh banyak orang sebagai bentuk jeda waktu.