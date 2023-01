Berapa Banyak Trofi Yang Dimenangkan Gareth Bale? Daftar Gelar Bintang Real Madrid, Tottenham & Wales

Mantan bintang Real Madrid Gareth Bale telah menikmati karier sepakbola yang sarat trofi.

Gareth Bale mengumumkan pengunduran dirinya dari sepakbola di usia 33 pada Senin, 9 Januari 2023 setelah berkarier selama 16 tahun.

Legenda Wales itu memenangkan banyak trofi selama waktunya yang tak terlupakan bersama Real Madrid, Tottenham Hotspur dan Los Angeles FC.

Tapi berapa banyak gelar maupun penghargaan yang dimiliki Bale di lemari pialanya?

GOAL coba mengulasnya di sini!

Berapa Banyak Trofi Yang Diraih Bale?

Trofi paling berharga Bale adalah Liga Champions yang ia menangkan selama waktunya bersama raksasa Spanyol Real Madrid.

Dia menjuarai Liga Champions lima kali bersama El Real untuk menjadi salah satu dari sedikit pemain yang memenangkan begitu banyak gelar bergengsi Eropa.

Faktanya, hanya legenda Los Blancos Paco Gento yang memiliki lebih banyak Piala Eropa/Liga Champions atas namanya.

Kompetisi Jumlah Tahun Menang Liga Champions UEFA 5 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 Piala Super UEFA 3 2014, 2016, 2017 Piala Dunia Antarklub 3 2014, 2017, 2018 LaLiga 3 2016/17, 2019/20, 2021/22 Copa Del Rey 1 2013/14 SuperCopa 1 2017 Piala MLS 1 2022 Supporters' Shield 1 2022

Penghargaan Individu Bale

Bale beberapa kali meraih penghargaan individu baik di level klub maupun internasional.

Dia adalah Player of the Season di Liga Primer pada musim 2012/13 dan masuk dalam UEFA Team of the Year sebanyak dua kali, pada 2011 dan 2013.

Pengaruhnya bagi tim nasional Wales membuatnya menjadi peraih penghargaan Pemain Terbaik negaranya enam kali.