Berapa Banyak Tim yang Lolos ke Piala Dunia FIFA?

Piala Dunia FIFA adalah turnamen yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali dan mempertemukan negara-negara dari seluruh penjuru dunia untuk memperebutkan gelar juara dunia.

Edisi terbaru Piala Dunia akan digelar pada Juni 2026 di Amerika Utara, tepatnya di Meksiko dan Kanada, dan akan mencatat sejarah sebagai edisi terbesar dalam sejarah kompetisi sepak bola terkenal ini.

Piala Dunia telah berkembang secara bertahap sejak edisi pertamanya di Uruguay 1930 yang diikuti oleh 13 tim. Sebanyak 32 tim beraksi pada edisi terakhir tahun 2022 dan jumlah tersebut kini telah bertambah lagi.

Berapa banyak tim yang lolos ke Piala Dunia?

Sebanyak 48 tim telah lolos ke Piala Dunia 2026 setelah FIFA mengonfirmasi pada tahun 2017 bahwa turnamen tersebut akan diperluas.

Tiga negara tuan rumah – AS, Meksiko, dan Kanada – lolos secara otomatis dan akan bergabung dengan 45 tim lain yang memastikan tiket mereka melalui turnamen kualifikasi regional.

Semua tim kini akan bertarung selama 39 hari untuk menjadi yang terbaik di dunia.

UEFA – Eropa

Piala Dunia diikuti oleh 16 tim dari Eropa, dengan 12 tim telah memastikan tempat mereka di turnamen musim panas ini setelah lolos sebagai juara grup: Austria, Belgia, Kroasia, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Spanyol, dan Swiss. Sementara itu, Republik Ceko, Turki, Swedia, serta Bosnia dan Herzegovina, semuanya lolos melalui babak play-off.

CAF - AFRIKA

Ada 10 tim Afrika yang berlaga di Piala Dunia. Maroko, Senegal, Aljazair, Tunisia, Mesir, Pantai Gading, Ghana, Kepulauan Cape Verde, dan Afrika Selatan semuanya memuncaki grup kualifikasi masing-masing dan memastikan tempat otomatis di turnamen tersebut. Mereka bergabung dengan Republik Demokratik Kongo, yang menjadi juara babak play-off Jalur Antar-Konfederasi 1.

AFC - ASIA

Kualifikasi AFC menghadirkan beberapa kejutan dengan Yordania dan Uzbekistan yang lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kedua tim debutan ini akan bergabung dengan Australia, Jepang, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, dan Irak.

CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, dan Karibia)

CONCACAF menghadirkan beberapa kejutan saat Curaçao menjadi negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia, sementara Haiti mengakhiri penantian panjang selama 52 tahun untuk lolos untuk pertama kalinya sejak 1974. Ada juga tempat untuk Panama, yang kembali ke Piala Dunia untuk kedua kalinya dan pertama kali sejak Rusia 2018.

CONMEBOL (Amerika Selatan),

Juara bertahan Argentina lolos dengan memuncaki grup Amerika Selatan. Ekuador, Kolombia, Uruguay, Brasil, dan Paraguay juga telah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026.

OFC (Oseania),

Wilayah Oseania memiliki satu slot langsung untuk Piala Dunia yang diraih oleh Selandia Baru. The All Whites kembali untuk pertama kalinya dalam 16 tahun setelah memuncaki grup mereka dan kemudian mengalahkan Kaledonia Baru 3-0 dalam pertandingan play-off yang menentukan.

Kapan FIFA menambah jumlah tim untuk Piala Dunia?

Dewan FIFA memutuskan secara bulat pada tahun 2017 bahwa Piala Dunia akan diperluas dari 32 tim menjadi 48 tim, mulai dari Piala Dunia 2026.

Sebuah pernyataan dari FIFA menjelaskan: “Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan analisis mendalam, berdasarkan laporan yang memuat empat opsi format berbeda. Studi tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keseimbangan olahraga, kualitas kompetisi, dampak terhadap pengembangan sepak bola, infrastruktur, proyeksi posisi keuangan, serta konsekuensi bagi penyelenggaraan acara. Dalam rangkaian rapat-rapat berikutnya, Dewan FIFA akan membahas detail lebih lanjut mengenai kompetisi tersebut, termasuk alokasi slot per konfederasi.”

Berapa banyak tim yang berpartisipasi dalam Piala Dunia sebelumnya?

Ada banyak perubahan pada Piala Dunia sejak turnamen pertama berlangsung pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 tim: tujuh dari Amerika Selatan, empat dari Eropa, dan dua dari Amerika Utara.

Turnamen ini berkembang menjadi 16 tim pada tahun-tahun berikutnya, dengan berbagai perubahan format sepanjang perjalanannya, dan kemudian diperluas menjadi 24 tim menjelang Piala Dunia 1982 di Spanyol.

Perubahan lebih lanjut terjadi pada Piala Dunia Prancis 1998, saat kompetisi diperluas menjadi 32 tim, sebelum FIFA mengumumkan bahwa penambahan jumlah tim akan diberlakukan lagi pada tahun 2026.

Perdebatan seputar penambahan jumlah tim di Piala Dunia

Telah terjadi beberapa perdebatan mengenai manfaat dari perluasan Piala Dunia. Karl-Heinz Rummenigge, mantan bintang Jerman dan ketua Asosiasi Klub Eropa (ECA), bersikap kritis, dengan memperingatkan bahwa jadwalnya sudah terlalu padat.

"Saya yakin sudah cukup jelas bahwa FIFA tahu kami tidak puas karena mereka menambah jumlah peserta [Piala Dunia] sebesar 50 persen," katanya. "Ini adalah fakta. Cara pengambilan keputusan dan transparansinya tidak dapat diterima dari sudut pandang kami. Saya ingin menyerukan secara khusus kepada FIFA dan UEFA untuk mengurangi jumlah [pertandingan internasional]. Kami [telah] sampai pada titik di mana para pemain harus bermain dalam terlalu banyak pertandingan.”

Kelompok kampanye New Fifa Now juga bersikap kritis, menggambarkan perluasan ini sebagai "upaya meraup uang dan merebut kekuasaan". Penelitian FIFA memperkirakan pendapatan akan meningkat menjadi £5,29 miliar, sehingga potensi kenaikan laba mencapai £521 juta, tetapi presiden FIFA Infantino membantah bahwa uang adalah faktor utama di balik keputusan tersebut.

Dia mengatakan kepada BBC Sport: “Justru sebaliknya, ini adalah keputusan sepak bola. Setiap format memiliki keuntungan dari segi finansial. Kami berada dalam posisi yang nyaman untuk mengambil keputusan berdasarkan prestasi olahraga.”

Rencana perluasan ini mungkin tidak berhenti di situ saja. Badan pengatur sepak bola Amerika Selatan, CONMEBOL, sebelumnya telah mengajukan usulan resmi untuk memperluas turnamen 2030 menjadi 64 tim. Rencana tersebut akan membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 128 pertandingan, namun usulan tersebut telah mendapat banyak penolakan karena kekhawatiran terkait kesejahteraan pemain

Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, mengutarakan kekhawatirannya terkait usulan tersebut. "Jika isu ini tetap terbuka untuk perubahan, maka pintu tidak hanya akan terbuka untuk memperluas turnamen menjadi 64 tim," katanya kepada BBC Sport. "Tapi bisa saja ada yang datang dan menuntut peningkatan jumlah menjadi 132 tim. Ke mana kita akan berakhir? Itu akan menjadi kekacauan."

