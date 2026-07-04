Bentrokan antara pemain Maroko dan Kanada... serta hujan kartu kuning

Babak pertama pertandingan antara Kanada dan Maroko berlangsung sangat tegang, yang terlihat dari banyaknya kartu kuning yang dikeluarkan, serta terjadinya bentrokan antara beberapa pemain dari kedua tim, terutama pada menit-menit terakhir babak tersebut.

Pada menit ke-39, bintang Maroko, Achraf Hakimi, mendorong pemain Kanada, Richie Laria, sebelum yang terakhir membalas dengan bentrokan dengan bek Paris Saint-Germain tersebut, di hadapan wasit asal Inggris, Michael Oliver.

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Insiden ini tidak hanya melibatkan kedua pemain tersebut, tetapi beberapa pemain dari kedua tim juga terlibat dalam pertengkaran, sementara wasit memutuskan untuk memberikan peringatan kepada kedua pihak yang terlibat, Hakimi dan Laria.

Secara keseluruhan, timnas Maroko menerima 4 kartu kuning di babak pertama (Hakimi - Bilal El Khannous - Radwan Halhal - Ezzedine Ounahi), sementara Kanada mendapat dua peringatan melalui Laria dan Jonathan David.

Perlu diingat bahwa Tim Nasional Maroko lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti, menyusul hasil imbang (1-1), di babak 32 besar, sementara Kanada menyingkirkan Afrika Selatan di menit-menit akhir (1-0).



