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Zinedine ZidaneGetty Images

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Bentrok panas menanti Zidane di penampilan perdananya bersama Prancis: kenali lawannya

Transfers
Z. Zidane
France
Turkiye vs France
Turkiye
UEFA Nations League A
Belgium vs France
Belgium
UEFA Nations League A Qualification
Prancis
Turki
Belgia

Jadwal pertandingan pertama tim Prancis di bawah asuhan Zidane

Salah satu kisah penantian terpanjang dalam dunia sepak bola telah berakhir, dan akhirnya sang legenda Prancis Zinedine Zidane kembali ke rumahnya, ketika juara Piala Dunia 1998 itu mengambil alih kepemimpinan timnas Prancis.

Federasi Sepak Bola Prancis, dalam sebuah konferensi pers yang digelar siang hari ini, Selasa, mengumumkan penunjukan sang legenda Zinedine Zidane sebagai direktur teknik tim utama, sekaligus mengakhiri perjalanan selama 14 tahun pelatih Didier Deschamps yang memimpin staf teknik timnas Prancis.

Presiden Federasi Prancis mengungkapkan selama konferensi tersebut bahwa Zidane akan menandatangani kontrak jangka panjang yang berlaku untuk empat tahun ke depan, dan ia akan memulai tugas resminya secara penuh pada awal Agustus mendatang, dalam sebuah proyek yang bertujuan memimpin Prancis di ajang-ajang besar yang akan datang.

Penampilan perdana Zizou di bangku cadangan timnas dijadwalkan berlangsung pada September mendatang, di mana ia mengawali perjalanannya dengan laga berat menghadapi timnas Turki pada 25 September, dalam rangkaian pertandingan pekan pertama fase grup turnamen UEFA Nations League.

Awal perjalanan tidak akan mudah bagi pelatih baru itu, sebab jadwal padat menantinya di turnamen yang sama, dengan menghadapi Belgia pada 28 September, lalu bentrokan yang dinantikan melawan Italia pada 2 Oktober, sebelum kembali bertemu Belgia pada 5 Oktober.

UEFA Nations League A
Turkiye crest
Turkiye
TUR
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France
FRA
UEFA Nations League A
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Belgium
BEL
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France
FRA
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