Salah satu kisah penantian terpanjang dalam dunia sepak bola telah berakhir, dan akhirnya sang legenda Prancis Zinedine Zidane kembali ke rumahnya, ketika juara Piala Dunia 1998 itu mengambil alih kepemimpinan timnas Prancis.

Federasi Sepak Bola Prancis, dalam sebuah konferensi pers yang digelar siang hari ini, Selasa, mengumumkan penunjukan sang legenda Zinedine Zidane sebagai direktur teknik tim utama, sekaligus mengakhiri perjalanan selama 14 tahun pelatih Didier Deschamps yang memimpin staf teknik timnas Prancis.

Presiden Federasi Prancis mengungkapkan selama konferensi tersebut bahwa Zidane akan menandatangani kontrak jangka panjang yang berlaku untuk empat tahun ke depan, dan ia akan memulai tugas resminya secara penuh pada awal Agustus mendatang, dalam sebuah proyek yang bertujuan memimpin Prancis di ajang-ajang besar yang akan datang.

Penampilan perdana Zizou di bangku cadangan timnas dijadwalkan berlangsung pada September mendatang, di mana ia mengawali perjalanannya dengan laga berat menghadapi timnas Turki pada 25 September, dalam rangkaian pertandingan pekan pertama fase grup turnamen UEFA Nations League.

Awal perjalanan tidak akan mudah bagi pelatih baru itu, sebab jadwal padat menantinya di turnamen yang sama, dengan menghadapi Belgia pada 28 September, lalu bentrokan yang dinantikan melawan Italia pada 2 Oktober, sebelum kembali bertemu Belgia pada 5 Oktober.