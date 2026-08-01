Bek kiri asal Maroko, Mahmoud Bentayeb, bintang Zamalek dari Mesir, menjadi sorotan sejumlah klub Eropa dan Teluk pada bursa transfer musim panas kali ini, setelah musim yang gemilang di mana ia meraih gelar Liga Mesir dan Piala Arab bersama timnas Maroko, di samping menyabet penghargaan bek kiri terbaik di Liga Mesir.

Situs asal Prancis "Foot Mercato" menyebutkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu mendapat perhatian besar dari klub-klub di Prancis dan Turki, sementara sejumlah tim Teluk memantau situasinya dari dekat, di tengah penilaian yang mengindikasikan bahwa transfernya dapat dituntaskan dengan mahar berkisar antara 2 hingga 3 juta euro.

Bentayeb, yang datang dari klub Prancis Saint-Etienne, berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu pemain paling menonjol di posisinya dalam kancah sepak bola Mesir, berkat penampilan mencoloknya sepanjang musim lalu yang turut berkontribusi secara menentukan bagi Zamalek dalam meraih gelar Liga Mesir setelah sekian lama absen.

Beragam ketertarikan ini mencerminkan nilai teknis yang ditambahkan pemain Maroko tersebut ke skuad Zamalek, hal yang menempatkan klub pada keputusan sulit antara mempertahankan jasanya untuk melanjutkan persaingan gelar, atau memanfaatkan tawaran-tawaran finansial yang ada di tengah kondisi ekonomi klub.