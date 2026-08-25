Pemain Aljazair Rami Bensebaini, bek Borussia Dortmund, menerima hukuman resmi terkait kartu merah yang diterimanya saat timnya menghadapi Bayern Munich di Piala Super Jerman.

Federasi Sepak Bola Jerman, pada hari Selasa ini, mengumumkan keputusan pengadilan olahraga di bawah naungannya untuk melarang Bensebaini bermain selama dua pertandingan di ajang Piala Jerman, hal itu disebabkan oleh «permainan kasar» setelah ia diusir keluar lapangan pada pertandingan Piala Super, sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Jerman "Bild".

Dengan demikian, bek asal Aljazair itu tidak akan bisa tampil bersama Borussia Dortmund dalam laga pembuka perjalanan mereka di Piala Jerman melawan salah satu klub divisi kelima, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam mendatang, dan ia juga akan absen dalam laga putaran kedua yang mungkin digelar pada akhir bulan Oktober.

Bensebaini sebelumnya diusir keluar lapangan pada menit ke-90 pertandingan Borussia Dortmund melawan Bayern Munich, setelah melakukan tekel keras terhadap Ismail Jakobs, pemain baru klub Bavaria itu, sehingga wasit Daniel Schlager mengeluarkan kartu merah langsung kepada bek Aljazair tersebut.

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Hukuman ini datang meskipun Bensebaini tidak akan diskors dalam kompetisi Liga Jerman, karena hukuman yang dijatuhkan kepadanya hanya berlaku untuk pertandingan Piala Jerman saja. Dengan demikian, statusnya untuk tampil bersama Dortmund dalam laga pembuka perjalanan tim di liga tetap terpisah dari hukuman pengusiran di Piala Super.

Bensebaini juga mengalami cedera saat Dortmund kalah dari Bayern Munich dengan skor 2-1 di Piala Super, setelah ia menderita memar parah pada tulang rusuk, dan statusnya untuk tampil dalam laga tim berikutnya di liga masih belum dipastikan.

Hukuman terhadap Bensebaini ini serupa dengan apa yang terjadi pada pemain Prancis Martin Terrier, pemain Bayer Leverkusen, yang diusir keluar lapangan di Piala Super pada tahun 2024, sebelum ia juga diskors dua pertandingan di Piala Jerman.