Klub Girondins Bordeaux menerima pukulan baru yang mengancam masa depan sepak bolanya, setelah Federasi Sepak Bola Prancis mendukung rekomendasi Komite Olimpiade dan Olahraga Nasional Prancis untuk mempertahankan pengucilan klub tersebut dari kompetisi-kompetisi nasional, di tengah krisis keuangan mencekik yang dihadapinya.

Federasi Sepak Bola Prancis menyatakan dalam sebuah pernyataan resmi bahwa pihaknya mendukung usulan konsiliasi yang diajukan oleh Komite Nasional, dengan menganggap penilaian komite banding di bawahnya terhadap situasi keuangan Bordeaux sebagai "beralasan", serta menyerukan klub untuk menerima keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut.

Bordeaux sebelumnya, pada Sabtu pagi ini, telah menyatakan keheranannya atas rekomendasi Komite Olimpiade, dengan menegaskan bahwa apa yang dikeluarkan oleh komite itu "bukanlah keputusan, melainkan rekomendasi", dan bahwa kata akhir berada di tangan Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Prancis, sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan nasib klub.

Krisis ini berpangkal dari ketidakmampuan Bordeaux menyediakan sekitar 10 juta euro yang diperlukan untuk menyelesaikan musim 2025-2026 dan membiayai musim berikutnya, sebelum dana asal Inggris "Sparta Capital" mengakuisisi klub tersebut dengan nilai satu euro simbolis dari pengusaha Gerard Lopez, pada akhir Juli lalu, dan berupaya menyediakan jaminan-jaminan keuangan yang diperlukan untuk menyelamatkannya.

Krisis semakin rumit setelah 10 klub divisi utama mengecam upaya baru Bordeaux, dengan menegaskan bahwa dana yang seharusnya diberikan sebagai jaminan keuangan tidak dibayarkan pada tenggat yang ditetapkan oleh Komite Nasional.

Berdasarkan situasi saat ini, masa depan Bordeaux kini terancam secara serius; setelah sebelumnya bersiap untuk berpartisipasi di Liga Divisi Utama Nasional, klub itu kini dikucilkan dari seluruh kompetisi nasional, sementara dalam skenario terbaiknya klub tersebut bisa turun ke Liga Divisi Utama Regional, yang merupakan level keenam dalam piramida sepak bola Prancis.

Klub memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut di hadapan Pengadilan Administrasi, dalam upaya terakhir untuk menghindari keruntuhan salah satu klub paling bersejarah di Prancis.