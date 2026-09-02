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Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bencana beruntun: Berkas disipliner dibuka terhadap bintang Real Madrid

LaLiga
Real Madrid
R. Asencio
Spanyol

Kesialan terus menimpa Raul Asencio, bintang Real Madrid, yang baru-baru ini dijatuhi hukuman membayar denda, di samping pencabutan surat izin mengemudi selama 8 bulan, setelah ia terbukti mengemudi di bawah pengaruh alkohol.

Radio Cope menyebutkan bahwa Real Madrid memutuskan untuk membuka berkas disipliner terhadap Raul Asencio, dan diperkirakan akan menjatuhkan denda besar kepadanya.

Hingga kini belum jelas hukuman yang diputuskan Real Madrid untuk dijatuhkan kepada pemain tersebut, tetapi menurut yang diungkapkan jurnalis Melchor Ruiz, klub kerajaan itu telah membuka berkas disipliner terhadapnya, sesuai dengan peraturan internal institusi tersebut.

Langkah Real Madrid ini diambil karena apa yang terjadi memengaruhi citra klub kerajaan, mengingat tindakan pemain tersebut mengandung perilaku ceroboh.

Real Madrid sebenarnya sudah mengetahui apa yang terjadi, setelah pemain itu sendiri melaporkan insiden tersebut kepada klub.

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Kini, berdasarkan tingkat keseriusan yang akan ditentukan klub terkait peristiwa itu, akan dijatuhkan sanksi finansial atau sanksi lain yang diatur oleh peraturan internal.

Sebelumnya Real Madrid pernah menjatuhkan denda sebesar 500 ribu euro kepada masing-masing Aurelien Tchouameni dan Fede Valverde, menyusul perselisihan yang terjadi di antara keduanya pada musim lalu.

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