Benatia mendampingi Regragui dalam petualangan baru

Mehdi Benatia, legenda timnas Maroko, mendampingi rekan senegaranya Walid Regragui, mantan pelatih Maroko, dalam petualangan baru.

Surat kabar "L'Equipe" menyebutkan bahwa Walid Regragui baru-baru ini bergabung sebagai analis di stasiun televisi CANAL+.

Regragui akan mengemban tugas tampil dalam program-program analisis stasiun televisi Prancis tersebut, selama malam-malam pertandingan Eropa dan laga-laga Liga Primer Inggris.

Stasiun televisi Prancis itu mengumumkan bergabungnya Regragui dalam sebuah konferensi pers, bertepatan dengan dimulainya musim baru mereka, yang digelar di studio baru yang mengusung nama Michel Platini.

Pada saat yang sama, akun stasiun televisi tersebut, di situs X, menyambut kedatangan Mehdi Benatia sebagai analis pertandingan.

Akun CANAL+ menyebutkan, "Mehdi Benatia bergabung dengan tim CANAL+ sebagai analis".

Selain itu, mantan gelandang internasional Inès Jaurena, yang berusia 35 tahun, turut bergabung dengan kelompok analis.

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