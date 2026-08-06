Jan-Christian Dreesen, CEO FC Bayern Munchen, mengaku antusias dengan permintaan tiket FCB yang sangat tinggi untuk musim mendatang. "Jumlah permintaan tiket yang saat ini kami terima benar-benar luar biasa," kata Dreesen dalam sebuah acara pers di Munchen. Allianz Arena di ibu kota negara bagian Bayern itu sudah bertahun-tahun selalu terjual habis di setiap laga kandang Bundesliga - dan tentu saja itu juga akan terjadi pada musim depan.

Alasannya? Permintaan jauh melampaui kapasitas stadion, yang berada di angka 75.000 penonton. Sebagai contoh ekstrem, Dreesen menyebut duel melawan Borussia Dortmund, yang menurutnya menerima "hampir 350.000 permintaan". Dengan demikian, klub asal Munchen itu nyaris bisa mengisi stadion mereka hampir lima kali lipat.

Bahkan untuk laga kandang yang paling tidak diminati sekalipun, menurut Dreesen ada 135.000 permintaan tiket, meski bos Bayern itu tidak mau mengungkap siapa lawan dalam duel tersebut. "Kami bisa memenuhi setiap stadion di negara ini dengan suporter kami sendiri, juga untuk laga tandang. Ini bukan kesombongan, melainkan fakta," ujarnya.

Berapa harga tiket musiman di FC Bayern Munchen?

Dreesen juga menilai ada perkembangan yang sangat positif sejak ia mengambil alih jabatannya di FCB. "Ini benar-benar gila. Dalam 14 tahun saya berada di sini, saya belum pernah mengalami hal seperti ini," katanya. Dalam hal harga tiket, klub asal Munchen itu juga termasuk salah satu klub yang paling ramah terhadap fans: tiket musiman termurah untuk Allianz Arena hanya berharga 180 euro, yang menempatkan klub itu di posisi kedua Bundesliga di belakang Hoffenheim.

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Pada Jumat, 28 Agustus, FC Bayern akan menjamu VfB Stuttgart pada laga pembuka musim Bundesliga dalam ulangan final piala di Allianz Arena yang telah terjual habis.