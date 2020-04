Ben White Diincar Tiga Klub Top Inggris

Liverpool dan duo Manchester tertarik mendatangkan White.

, , dan dikabarkan memperebutkan centre-back & Hove Albion Ben White.

White dipinjamkan ke pada musim 2019/20 ini, dengan memainkan peran vital dalam usaha klub di papan promosi otomatis dan memiliki rekor pertahanan terbaik di Championship.

White tampil gemilang untuk Leeds di Champipons pada musim ini, dengan tampil 40 kali di berbagai ajang kompetisi.

Leeds tampaknya ingin mempertahanan pemain berusia 22 tahun itu jika mereka promosi ke Liga Primer Inggris.

Namun, dilansir The Athletic, Leeds harus berjuang dengan The Reds, The Citizens, dan The Red Devils dalam usaha mendapatkan White secara permanen.

Liverpool disebut-sebut berada di barisan terdepan untuk mendatangkan White, ketika masa depan Dejan Lovren masih belum jelas. Namun, City dan United juga memiliki ketertarikan yang sama.