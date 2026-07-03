Bellingham memimpin daftar 11 pemain yang terancam absen di Piala Dunia

Jude Bellingham, bintang tim nasional Inggris, memimpin daftar yang berisi 11 pemain yang terancam skorsing di ajang Piala Dunia.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa Bellingham harus berhati-hati dan menghindari kartu kuning pada pertandingan babak 16 besar, agar tidak absen di babak perempat final, jika Tim Tiga Singa lolos.

Jude Bellingham merupakan salah satu pemain terkemuka dalam daftar yang terancam skorsing tersebut, bersama dengan pemain Brasil Casemiro dan pemain Portugal Ruben Dias.

Ketiga pemain ini telah menerima kartu kuning selama pertandingan babak 32 besar, yang berarti jika salah satu dari mereka menerima kartu kuning lagi di babak 16 besar—dan timnya lolos ke perempat final—maka ia akan absen dalam pertandingan tersebut.

Sedangkan pemain Amerika Serikat, Folarin Balogun, meskipun absen karena kartu merah, akan tersedia untuk bermain di perempat final jika Amerika Serikat lolos.

Daftar tersebut, selain Bellingham, Casemiro, dan Diaz, juga mencakup pemain Brasil Danilo, duo Kanada Sigurdsson dan Nathan Seliba, pemain Maroko Issa Diop, pemain Belgia Brandon Michel, pemain Norwegia Antonio Nosa, serta duo Paraguay Andres Copas dan Matias Galarza.