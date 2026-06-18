Bellingham dan Díaz... Persaingan tersendiri antara Real Madrid dan Bayern di Piala Dunia

Bayern Munich dan Real Madrid terlibat dalam persaingan bersejarah di Piala Dunia 2026, berkat penampilan gemilang para bintang kedua tim.

Bayern Munich mengirimkan 18 pemain ke Piala Dunia kali ini, menjadikannya klub dengan jumlah pemain terbanyak kedua di turnamen tersebut (setelah Manchester City dengan 19 pemain), sementara Real Madrid memiliki 12 pemain setelah merekrut Marc Cucurella dan Bernardo Silva dalam beberapa hari terakhir.

Jude Bellingham mencetak gol untuk timnas Inggris, yang berkontribusi pada kemenangan dramatis atas Kroasia dengan skor 4-2 pada Rabu malam dalam laga pembuka Grup F.

Menurut data dari situs "Stats Foot" Prancis, Bellingham mencetak gol ke-82 bagi para pemain Real Madrid di Piala Dunia sepanjang sejarah, sehingga tim "Los Blancos" kini sejajar dengan Bayern Munich sebagai klub dengan jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh para pemainnya di turnamen tersebut.

Namun, rekor ini tidak bertahan lama. Pada dini hari Kamis ini, Luis Díaz mencetak gol untuk timnas Kolombia dan membawa timnya meraih kemenangan 3-1 atas Uzbekistan dalam pertandingan penutup babak penyisihan grup.

Gol tersebut mengembalikan keunggulan Bayern Munich hanya beberapa jam kemudian, karena tim asal Jerman itu kini memimpin daftar dengan 83 gol. Dengan banyaknya pemain Bayern yang berpartisipasi di edisi saat ini, diperkirakan tim tersebut akan menambah jumlah golnya.