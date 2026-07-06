Belgia tidak tinggal diam dan langsung mengambil tindakan terhadap FIFA

Belgia telah mengambil tindakan terhadap keputusan FIFA yang tidak menjatuhkan sanksi skorsing kepada Folarin Balogun untuk babak 16 besar Piala Dunia. Para pengacara Asosiasi Sepak Bola Belgia (RBFA) telah meminta penjelasan resmi mengenai keputusan tersebut. Asosiasi tersebut juga ingin melihat laporan resmi FIFA, demikian dilaporkan The Athletic.

Minggu malam, FIFA tiba-tiba mengumumkan bahwa Balogun, yang mendapat kartu merah dalam pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina (2-0), tidak akan diskors untuk babak 16 besar melawan Belgia.

Menurut jurnalis Ben Jacobs dan The New York Times, keputusan tersebut merupakan hasil dari panggilan telepon yang dilakukan Presiden Donald Trump kepada Ketua FIFA Gianni Infantino.

Belgia pun segera merilis pernyataan panjang pada malam yang sama, di mana negara tersebut menegaskan bahwa langkah-langkah akan diambil untuk menentang keputusan FIFA tersebut.

Langkah pertama kini telah diambil. Menurut The Athletic, Belgia telah meminta penjelasan yang lengkap dan transparan mengenai keputusan tersebut. Selain itu, para pengacara RBFA juga ingin melihat laporan dari komisi wasit.

Namun, FIFA masih dapat memutuskan untuk tidak merilis laporan tersebut. Belgia harus segera bertindak, karena pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 02.00 dini hari waktu Belanda.