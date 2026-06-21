'Belanda tak punya peluang di babak gugur, Maroko menang 3-0'

Jika Belanda bertemu Maroko di babak berikutnya Piala Dunia, maka perjalanan Oranje akan berakhir. Setidaknya, itulah yang dikemukakan oleh reporter NOS, Rida Deraoui, dalam podcast WK Mixed Zone.

Berdasarkan situasi saat ini (Belanda berada di posisi pertama grup, Maroko di posisi kedua), kedua negara akan saling berhadapan di babak selanjutnya Piala Dunia. Menurut Deraoui, Belanda tidak memiliki peluang sama sekali.

Zakaria Aboukhlal juga hadir dalam siaran tersebut dan meminta Deraoui untuk memberikan prediksi, di mana jurnalis NOS itu pun merespons dengan tegas.

“Dengan Koeman, Belanda tidak punya tempat di babak gugur,” katanya membuka pembicaraan. “Menurut saya, Koeman adalah pelatih yang sangat biasa-biasa saja. Dia tidak berani mengambil risiko.”

“Dia terus mempertahankan formasi yang sama. Pergantian pemainnya payah. Dengan dia, saya tidak melihat peluang sama sekali untuk menang melawan negara papan atas. Saya pikir Maroko yang akan menang,” lanjutnya.

“Jika Maroko bermain seperti saat melawan Brasil (1-1) dan seperti di awal pertandingan melawan Skotlandia (menang 0-1), mereka pasti akan mengalahkan Belanda. Saya perkirakan skornya 3-0,” pungkasnya.

Selain Deraoui, Aboukhlal dan Arnaut Danjuma juga turut hadir di meja tersebut. Keduanya juga berpendapat bahwa Maroko akan dengan mudah mengalahkan Belanda di babak berikutnya.