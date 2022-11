Coret 11 Pemain Belanda, Louis Van Gaal: Mereka Masih Tanpa Busana

Pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, mengungkapkan bahwa ia menemukan sejumlah pemain masih dalam kondisi “bugil” dalam panggilan video.

Van Gaal telah mengumumkan 26 pemain Belanda yang dibawa untuk Piala Dunia 2022 pada Jumat (11/11).

Sebelum merilis skuat, Van Gaal menghubungi masing-masing dari 11 pemain yang dicoret bahwa mereka tidak diangkut ke Qatar.

Tapi hal tersebut tidak berjalan dengan mulus setelah pelatih berusia 71 tahun itu mengklaim bahwa beberapa pemainnya belum berpakaian.

🦁 Our 26 Lions for the @FIFAWorldCup!#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EpkvaksBLW