"Bek yang garang" mengetuk pintu Barcelona... sementara Atlético menanti

Klub Spanyol Barcelona terus memantau dengan cermat perkembangan situasi bek asal Argentina, Coty Romero (28), pemain Tottenham Hotspur, menyusul laporan yang menyebutkan keinginan klub asal London tersebut untuk melepasnya pada musim panas ini, di tengah persaingan yang mungkin muncul dari Atlético Madrid.

Dua jurnalis Italia yang berspesialisasi dalam bursa transfer, Gianluigi Longari dan Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa Tottenham berencana melepas bek asal Argentina tersebut, sambil menegaskan bahwa keinginan sang pemain jelas adalah bergabung dengan tim di Liga Spanyol, di mana ia ingin langkah profesional berikutnya berada di "La Liga".

Romeo, yang terikat kontrak dengan "The Spurs" hingga tahun 2029, dianggap sebagai salah satu bek terkemuka di sepak bola Eropa dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadikannya target ideal bagi kedua klub Spanyol yang ingin memperkuat lini pertahanan mereka.

Untuk merealisasikan transfer ini, menurut surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi: pertama, klub Inggris tersebut harus bersedia melepas pemain yang terikat kontrak jangka panjang, dan kedua, sang pemain harus bersedia bergabung dengan La Liga.

Mengenai poin pertama, situasi di London menunjukkan bahwa kepergian pemain asal Argentina tersebut bukanlah hal yang mustahil; hubungan antara Romero dan manajemen Tottenham sedang mengalami ketegangan yang cukup mencolok, dan absennya tim dari kompetisi Eropa musim depan membuat kelanjutan karier sang bek tengah menjadi kurang menarik.

Selain itu, Romero, bersama sejumlah pemain lain di tim, dianggap sebagai salah satu nama paling menjanjikan di ruang ganti, sehingga negosiasi dengannya menjadi masalah sensitif bagi klub Inggris tersebut, baik dari segi olahraga maupun finansial.

Adapun mengenai poin kedua, semua indikasi menunjukkan bahwa sang pemain sendiri yakin bahwa kariernya di Inggris mendekati akhir, dan prioritasnya adalah melanjutkan kariernya di La Liga, yang membuka peluang bagi Barcelona dan Atlético Madrid untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Karakteristik Romero sangat sesuai dengan apa yang dicari oleh kedua klub Spanyol tersebut: bek tengah kelas atas, yang memiliki pengalaman di kompetisi-kompetisi bergengsi, kemampuan kepemimpinan di dalam dan di luar lapangan, serta semangat bertahan yang gigih yang jarang dimiliki oleh pemain lain di posisinya di bursa transfer saat ini.

Pertanyaan utama yang masih menggantung adalah mengenai biaya finansial dari kesepakatan ini, terutama mengingat situasi ekonomi yang sulit yang sedang dialami Barcelona, yang mungkin akan memberikan keunggulan bagi Atlético Madrid dalam negosiasi.