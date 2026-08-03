Al Ahly Mesir menanggapi tawaran yang diajukan klub Arab Saudi, Al Shabab, untuk mendapatkan bek internasional Yasser Ibrahim selama periode transfer musim panas ini.

Menurut sebuah sumber di dalam Al Ahly dalam pernyataan kepada surat kabar Okaz Arab Saudi, manajemen Al Shabab telah menghubungi klub secara resmi untuk membahas kemungkinan merekrut Yasser Ibrahim, setelah menempatkan bek timnas Mesir tersebut sebagai salah satu prioritas mereka untuk memperkuat lini belakang pada bursa transfer musim panas.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa klub Arab Saudi itu menawarkan penawaran menggiurkan kepada sang pemain, yang mencakup gaji tahunan sebesar 1,6 juta dolar, dalam upaya meyakinkannya untuk menjalani pengalaman baru di Liga Roshn.

Ia menambahkan bahwa manajemen Al Ahly menolak membahas tawaran itu sejak awal, karena tim membutuhkan jasa Yasser Ibrahim, yang menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan tim.

Sumber tersebut menunjukkan bahwa para pejabat Al Ahly bergerak cepat untuk memastikan sang pemain tetap bertahan, dengan menawarinya kontrak baru yang berdasarkan itu ia menerima 25 juta pound per tahun, sebagai bagian dari rencana klub untuk mempertahankan kerangka utama dan memperbarui kontrak para elemen berpengaruh.

Yasser Ibrahim menjadi salah satu bek terkemuka Al Ahly dalam beberapa tahun terakhir, setelah memainkan peran menonjol dalam membawa tim meraih banyak gelar.

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