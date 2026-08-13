Pemain Mesir Omar Fayed tiba di Italia pada hari Kamis, guna merampungkan kepindahannya ke salah satu klub di negara tersebut dari Fenerbahce Turki, menurut sebuah laporan media.

Jurnalis terkemuka Italia, Fabrizio Romano, mengatakan bahwa Fenerbahce telah mencapai kesepakatan untuk menjual Fayed ke Frosinone Italia, sebelum bek berusia 23 tahun itu terbang untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak.

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Fayed lahir pada 4 Juli 2003, dan mampu bermain di posisi bek tengah, sementara tingginya mencapai 1,92 meter.

Ia memulai karirnya di sektor akademi klub Al-Mokawloon Al-Arab, sebelum dipromosikan ke tim utama, kemudian pindah ke Fenerbahce pada Agustus 2023, dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2027.

Selama masa kebersamaannya dengan Fenerbahce, Fayed menjalani sejumlah pengalaman dengan status pinjaman, di mana ia bermain untuk Novi Pazar Serbia, kemudian Beerschot Belgia, dan terakhir Arouca Portugal pada musim 2025-2026, sebelum kembali ke klub Turki tersebut.

Ia belum bermain di satu pun laga resmi bersama tim utama Fenerbahce hingga saat ini.

Di kancah internasional, Fayed membela timnas Mesir kelompok usia dan tampil di ajang Olimpiade (Paris 2024), serta memiliki 10 penampilan bersama Mesir U-23, menurut data "Transfermarkt".

Menurut laporan-laporan yang mengungkap detail kesepakatan tersebut, nilai kepindahan Fayed ke Frosinone mencapai sekitar 500 ribu euro, ditambah dengan sejumlah bonus, sembari menunggu ia melewati tes medis dan menandatangani kontrak.



