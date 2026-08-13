Pemain asal Mesir, Omar Fayed, tiba di Italia pada hari Kamis ini, sebagai persiapan untuk merampungkan kepindahannya ke salah satu klub di negara tersebut dari Fenerbahce Turki, menurut sebuah laporan pers.

Jurnalis Italia ternama, Fabrizio Romano, mengatakan bahwa Fenerbahce telah mencapai kesepakatan untuk menjual Fayed ke Frosinone Italia, sebelum bek berusia 23 tahun itu bertolak untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak.

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Fayed lahir pada 4 Juli 2003, mahir bermain di posisi bek tengah, dengan tinggi badan 1,92 meter.

Ia memulai kariernya di sektor akademi klub Al Mokawloon Al Arab, sebelum dipromosikan ke tim utama, lalu pindah ke Fenerbahce pada Agustus 2023 dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2027.

Selama masa kebersamaannya dengan Fenerbahce, Fayed menjalani sejumlah petualangan dengan status pinjaman, di mana ia bermain untuk Novi Pazar Serbia, kemudian Beerschot Belgia, dan terakhir Arouca Portugal pada musim 2025-2026, sebelum kembali ke klub Turki tersebut.

Hingga saat ini ia belum pernah tampil dalam satu pun pertandingan resmi bersama tim utama Fenerbahce.

Di kancah internasional, Fayed membela tim nasional Mesir kelompok usia dan mengikuti Olimpiade (Paris 2024), serta memiliki 10 penampilan bersama Mesir U-23, menurut data "Transfermarkt".

Menurut laporan yang mengungkap rincian kesepakatan, nilai kepindahan Fayed ke Frosinone mencapai sekitar 500 ribu euro, ditambah bonus, sambil menunggu ia lolos tes medis dan menandatangani kontrak.