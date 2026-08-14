Real Madrid mendatangkan seorang talenta muda dari Rayo Vallecano, pada hari Jumat ini, dalam langkah baru sebagai bagian dari strategi klub untuk memperkuat skuadnya dengan para pemain menjanjikan.

Menurut jurnalis yang mengkhususkan diri dalam berita klub kerajaan tersebut, Alvaro Esteban, Los Blancos merekrut Pablo Belloso "Bello", bek kanan kelahiran tahun 2007, dan ia digabungkan ke tim Real Madrid C.

Surat kabar Spanyol "AS" sebelumnya mengungkap, pada April lalu, bahwa Real Madrid tengah berupaya menuntaskan transfer Belloso, yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menonjol yang sedang menanjak di akademi Rayo Vallecano.

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Belloso bermain di posisi bek kanan, namun ia memiliki kecenderungan menyerang yang jelas, dan "AS" menggambarkannya sebagai bek kanan "berjiwa winger".

Sepanjang musim lalu, ia tampil bersama Rayo Vallecano B di divisi kedua Spanyol. Belloso menarik perhatian pada April, ketika ia mencetak gol dalam kemenangan timnya atas Intercity dengan skor 3-1, setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Kepindahannya ke Real Madrid C menjadi langkah pertama di dalam sistem klub kerajaan tersebut, di mana tim ini merupakan tahapan penting bagi para pemain muda, sebelum kemungkinan naik secara bertahap ke Castilla dan tim utama, sesuai jalur pengembangan talenta di dalam "La Fabrica".