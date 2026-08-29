Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bek baru: Real Madrid rampungkan transfer dari LaLiga

Transfers
J. Mourinho
S. Martinez
Real Madrid
Racing Santander
LaLiga
Portugal
Spanyol

Taruhan menarik bagi Mourinho

Real Madrid berhasil menuntaskan kesepakatan baru di lini pertahanan pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Pakar bursa transfer Fabrizio Romano menulis di akunnya di jejaring "X": "Real Madrid menuntaskan kesepakatan untuk merekrut bek tengah Sergio Martinez, yang berusia 19 tahun, datang dari Racing Santander".

Pakar bursa transfer itu menambahkan: "Martinez akan langsung bergabung dengan Real Madrid, tanpa dipinjamkan ke Racing Santander".

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Malaga crest
Malaga
MAL
LaLiga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN

Ia melanjutkan: "Nilai transfer Sergio Martinez ke Real Madrid mencapai 3 juta euro, dan kontraknya dengan Los Blancos akan berlaku hingga Juni 2030".

Romano meneruskan: "Sang bek menolak tawaran dari klub-klub Inggris, Jerman, dan Arab Saudi demi bergabung dengan Real Madrid".

Ia menutup: "Jose Mourinho terlibat dalam pemilihan kesepakatan ini, dan Martinez juga akan berlatih bersama tim utama, karena di klub ia dipandang sebagai talenta besar".

Perlu dicatat bahwa Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, sebelumnya telah bertaruh untuk merekrut Carlos Espi yang berusia 21 tahun pada musim panas ini, dan pemain tersebut mendapatkan peran menonjol bersama Los Blancos musim panas ini.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google