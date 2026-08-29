Bek baru: Real Madrid rampungkan transfer dari LaLiga

Real Madrid berhasil menuntaskan kesepakatan baru di lini pertahanan pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Pakar bursa transfer Fabrizio Romano menulis di akunnya di jejaring "X": "Real Madrid menuntaskan kesepakatan untuk merekrut bek tengah Sergio Martinez, yang berusia 19 tahun, datang dari Racing Santander".

Pakar bursa transfer itu menambahkan: "Martinez akan langsung bergabung dengan Real Madrid, tanpa dipinjamkan ke Racing Santander".





Ia melanjutkan: "Nilai transfer Sergio Martinez ke Real Madrid mencapai 3 juta euro, dan kontraknya dengan Los Blancos akan berlaku hingga Juni 2030".

Romano meneruskan: "Sang bek menolak tawaran dari klub-klub Inggris, Jerman, dan Arab Saudi demi bergabung dengan Real Madrid".

Ia menutup: "Jose Mourinho terlibat dalam pemilihan kesepakatan ini, dan Martinez juga akan berlatih bersama tim utama, karena di klub ia dipandang sebagai talenta besar".

Perlu dicatat bahwa Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, sebelumnya telah bertaruh untuk merekrut Carlos Espi yang berusia 21 tahun pada musim panas ini, dan pemain tersebut mendapatkan peran menonjol bersama Los Blancos musim panas ini.



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