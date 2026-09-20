Bek Atletico: Saya Tidak Takut Menghadapi Mbappe dan Vinicius di Derby

Mark Pubill, bek Atletico Madrid, menegaskan bahwa laga mendatang melawan Real Madrid merupakan tantangan besar dalam persaingan memperebutkan gelar Liga Spanyol.

Dalam wawancara yang dilakukannya dengan surat kabar Spanyol "Marca", Pubill berbicara soal tersingkir dari babak semifinal Liga Champions dan apakah turnamen itu telah menjadi obsesi bagi klub: "Ya, saya rasa ini adalah gelar yang diinginkan semua orang, dan kami selalu berjuang untuk merengkuhnya, itulah yang akan kami coba wujudkan pada musim ini."

Mengenai betapa menyakitkannya tersingkir setelah menyingkirkan kandidat besar seperti Barcelona, Pubill menjelaskan: "Ya, terutama karena kami tampil sangat bagus di semifinal, dan kami sudah sangat dekat, tetapi kami kehilangan detail-detail kecil yang membuat perbedaan, dan karena itulah mungkin rasa sakitnya lebih besar."

Tentang bagaimana ruang ganti menyikapi sorotan media yang intens seputar Julian Alvarez selama musim panas, Pubill mengatakan: "Kami merasakannya dari dalam ruang ganti persis seperti yang terlihat dari luar. Julian adalah pemain hebat dan sangat istimewa, dan untungnya dia berada bersama kami. Kami semua akan menikmati bermain bersamanya dan membantunya, serta berharap dia memberikan yang terbaik yang dimilikinya karena dia pemain kelas dunia."

Mengenai laga yang dinantikan melawan Real Madrid dan apakah itu pertandingan terpenting musim ini, Pubill menjawab: "Ini jelas pertandingan yang spesial, tetapi tetap sebuah pertandingan seperti pertandingan lainnya dan memberi kami tiga poin tambahan."

Tentang statusnya sebagai pemain inti setelah ia menyaksikan pertandingan yang berakhir 5-2 dari luar lapangan pada musim lalu, Pubill mengatakan: "Ya, tentu saja saya bermimpi menjadi bagian utama dalam pertandingan-pertandingan seperti ini dan sejak dini."

Mengenai apakah ia takut menghadapi bintang-bintang Real Madrid seperti Mbappe, Vinicius, dan Bellingham, bek Atletico itu menjawab: "Mereka pemain-pemain besar dan memiliki tim yang hebat, tetapi kami juga tim besar, dan kami akan berjuang di atas lapangan untuk mengalahkan mereka. Tetapi tidak, tidak ada rasa takut sama sekali."



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