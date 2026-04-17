Bek Ajax, Baas, sangat memuji Daley Blind karena hal ini

Youri Baas sedang giat-giatnya mengembangkan kemampuannya sebagai pesepakbola. Bek tengah Ajax ini menonton rekaman penampilannya setelah setiap pertandingan, demikian terungkap dalam wawancara di situs web klub pada hari Jumat.

''Segera setelah pertandingan, kamu merasakan sesuatu. Kamu ingin sedikit mengonfirmasi perasaan itu melalui rekaman. Kamu bisa belajar banyak sekali darinya, jadi aku sebenarnya selalu melakukannya,'' ungkap bek berusia 23 tahun dari klub Amsterdam tersebut.

Baas memiliki umpan yang bagus dan sering mencoba mencapai gelandang atau penyerang dengan umpan terukur. Namun, bek ini bergantung pada pergerakan rekan-rekannya. ''Sean (Steur, red.) adalah orang yang sangat ingin menguasai bola, jadi secara alami dia sering terlibat dalam permainan bola.''

“Saya sering bilang ke Sean agar dia menjauh. Karena dengan begitu dia juga menciptakan posisi yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Saat kamu menggiring bola ke dalam, kamu menunggu lawan melakukan sesuatu, seperti keluar untuk menghadang saya. Akibatnya, ruang kosong muncul di tempat lain. Pertanyaannya adalah: seberapa lama kamu menunggu? Itulah bagian yang seru dari permainan,” demikian Baas menganalisis cara berpikirnya di lapangan.

Baas sangat menikmati umpan-umpan dari lini belakang ke lini tengah. ''Bukan hanya dari saya sendiri. Tapi seseorang seperti Daley (Blind, red.) adalah ahli dalam umpan-umpan semacam ini. Kamu bisa menembus hampir seluruh barisan pertahanan lawan dengan satu umpan.''

“Umpan-umpan ini tidak bisa dilakukan terlalu sering dalam pertandingan, karena biasanya poros pertahanan lawan lebih rapat. Tapi jika ada ruang, maka kamu harus memainkan bola. Itu ada atau tidak ada,” kata pemain Ajax yang bersemangat itu.

Baas juga membahas cara menghentikan penyerang dan mencontohkan Sébastien Haller. ''Kamu harus mencoba melakukan kontak lebih awal dan membuatnya sesulit mungkin untuk melakukan sundulan bebas atau gerakan lari. Jika kamu memberinya ruang untuk melakukan gerakan lari dan dia sudah lebih tinggi darimu, situasinya akan menjadi sulit.''