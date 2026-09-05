José Mourinho, pelatih Real Madrid, menyempatkan diri hadir menyaksikan pertandingan Real Madrid Castilla melawan Juventud Torremolinos dari tribun khusus Stadion Di Stéfano, untuk mengikuti penampilan perdana tim junior di kandangnya sendiri, sekaligus mengamati perkembangan para pemain akademi klub.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Mourinho mengamati dengan penuh perhatian penampilan para pemain muda Real Madrid selama pertandingan, setelah ia memilih untuk tidak melewatkan laga tim junior tersebut.

Real Madrid sebelumnya kalah kemarin dari Real Betis, dan hari ini mendapat jatah istirahat sebelum kembali berlatih besok tepat pukul 10.30 pagi, sementara Mourinho memanfaatkan kesempatan untuk menghadiri pertandingan Castilla yang dimulai tepat pukul 12.00 siang.

Pertandingan tersebut menyaksikan partisipasi sejumlah pemain akademi yang diandalkan sang pelatih selama masa persiapan musim, dan yang berlatih dalam atmosfer tim utama.

Empat pemain akademi tercatat masuk dalam daftar terakhir Real Madrid saat menghadapi Real Betis, yaitu Javi Navarro, Jorge Cistero, Mario Rivas, dan Sergio Martínez.

Jorge Cistero dan Mario Rivas tampil sebagai pemain inti, dan sang gelandang mampu membuka keunggulan lewat tembakan indah dari luar kotak penalti.

Mourinho juga mengamati penampilan bek Nasi, salah satu pemain yang bergabung dengan Real Madrid Castilla musim ini, di samping Dani Yáñez, Juan Martínez, dan Mestre, yang merupakan para pemain muda yang juga berada dalam lingkup perhatian tim utama.



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