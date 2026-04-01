Beberapa jam setelah pertandingan Mesir... insiden rasisme baru terjadi di Spanyol

Sekitar satu hari setelah pertandingan antara Spanyol dan Mesir yang memicu kontroversi besar, Spanyol kembali mengalami insiden rasisme pada hari Rabu ini.

Pertandingan berakhir imbang tanpa gol, namun para penonton yang hadir di stadion tersebut bersiul saat lagu kebangsaan timnas Mesir dikumandangkan, kemudian meneriakkan yel-yel yang menghina Islam.

Pemerintah Spanyol, Federasi Sepak Bola Spanyol, serta banyak tokoh Spanyol, terutama Luis de La Fuente, pelatih La Roja, dan bintang tim, Lamine Yamal, mengecam apa yang terjadi di stadion tersebut.

Hari ini, pertandingan antara Sporting Gijón dan Racing, di Liga Divisi Kedua Spanyol, menyaksikan insiden baru.

Surat kabar "Marca" melaporkan: "Borja Jiménez, pelatih kepala tim Sporting Gijón, memanggil wasit pada menit ke-36 untuk memberitahunya bahwa ia mendapat hinaan dari tribun penonton di Stadion El Sardinero... Pertandingan dilanjutkan satu menit kemudian."

Wasit Daniel Balencia memberitahu perwakilan pertandingan, dan pengumuman disiarkan melalui pengeras suara. Meskipun dalam pengumuman tersebut ditegaskan bahwa alasan penghentian pertandingan adalah hinaan rasial, wasit tidak menyilangkan tangannya, seperti yang biasa dilakukan dalam protokol, melainkan hanya berbicara dengan pelatih dan perwakilan Racing.

Racing segera mengidentifikasi kedua orang di tribun, yang diduga sebagai pelaku penghinaan terhadap Borja Jiménez, dan dengan didampingi petugas keamanan, meminta keduanya meninggalkan tempat duduk mereka dan keluar dari stadion.

Borja Jiménez menanggapi hal tersebut setelah pertandingan dengan mengatakan: "Saya rasa ini soal kesadaran; sepertinya semua orang sudah terbiasa dengan hinaan di sepak bola, dan itu tidak bisa diterima."

Dia menambahkan: "Ini bukan hanya soal suporter Racing; suporter kami juga melakukannya—mereka menghina Pacheta—dan sekarang semua orang. Kami tahu tidak bisa menggeneralisasi hal ini ke semua suporter, tapi sayangnya ada yang datang ke stadion untuk menghina daripada menikmati sepak bola. Saya tidak berpikir kita harus menormalisasi perilaku ini."

