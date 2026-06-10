Beberapa hari setelah pemilu... Pengadilan Spanyol membatalkan janji Pérez

Florentino Pérez, Presiden Real Madrid, mendapat pukulan telak dari pengadilan Spanyol, hanya beberapa hari setelah ia terpilih kembali untuk masa jabatan baru hingga tahun 2030.

Pérez telah melontarkan banyak janji selama kampanye pemilihannya, baik yang berkaitan dengan tim utama maupun hal-hal lain di luar lapangan.

Menurut surat kabar "AS", Mahkamah Agung pada hari Rabu ini menghentikan rencana Real Madrid untuk menggelar konser musik di Stadion Santiago Bernabéu.

Hanya seminggu setelah pernyataan tegas Florentino Pérez: "Kami akan menggelar konser musik", klub ini menemui jalan buntu.

Klub telah mengajukan banding untuk membatalkan putusan yang melarangnya menggelar konser, namun Mahkamah Agung menolaknya. Akibatnya, kasus ini akan kembali ke Pengadilan Administrasi yang akan mengambil keputusan akhir.

Hari ini, Kamar Pertama Pengadilan Administrasi mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa bukti tidak cukup dan tidak ada dasar hukum untuk preseden yudisial, dan berdasarkan hal tersebut, pengadilan menolak banding tersebut dan mengembalikan kasus ini ke Pengadilan Administrasi Nomor 31 di Madrid, yang akan memutuskan apakah peraturan dan izin memungkinkan penyelenggaraan konser musik di stadion.

Putusan tersebut dikeluarkan hanya seminggu setelah Florentino Pérez mengumumkan izin untuk kembali menggelar konser, di mana ia menyatakan: "Kami menang di pengadilan, dan kami akan menggelar konser. Kami mendapat dukungan dari Dewan Kota dan Pemerintah Daerah, yang akan menetapkan peraturan khusus. Misalnya, konser dapat berakhir pada pukul sebelas malam."

Tak lama setelah itu, Miguel Ángel García Martín, juru bicara Pemerintah Daerah Madrid, menyatakan: "Kami tidak membuat peraturan secara sembarangan."

Putusan ini merupakan kemunduran bagi Real Madrid, namun masa depan akan menunjukkan apakah ini kekalahan permanen atau hanya hambatan sementara.