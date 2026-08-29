Kepergian pemain Marc Casado menjadi salah satu berkas utama di Barcelona pada hari-hari terakhir bursa transfer.

Casado telah mengetahui situasinya sejak beberapa bulan lalu, dan bersama agennya Jorge Mendes, ia telah cukup lama mengkaji berbagai opsi yang tersedia untuk melanjutkan kariernya jauh dari klub Catalan tersebut.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa sejumlah klub telah menghubungi lingkaran Casado untuk mengetahui syarat-syarat kesepakatan yang mungkin terjadi.

Pemain itu lebih memilih untuk bertahan di Barcelona, tetapi penumpukan yang terjadi di lini tengah sangat mempersulit peluangnya untuk mendapatkan menit bermain yang ia inginkan.

Casado kini menjadi salah satu pemain Barcelona yang paling menarik perhatian dalam daftar pemain yang berpeluang hengkang, dan klub menaksir nilai pemain itu sekitar 40 juta euro, meski mereka mungkin akan menyetujui angka yang sedikit lebih rendah.

Selama beberapa pekan terakhir, opsi kepindahan ke Arab Saudi mengalami periode-periode yang tampak semakin menguat, dan periode lain ketika peluangnya menurun. Opsi ini masih tetap terbuka, tetapi bukan satu-satunya.

Inggris, Turki, dan Arab Saudi termasuk di antara pasar yang paling gencar menekan untuk merekrut Casado, sementara pemain itu terus mengkaji proyek yang lebih meyakinkannya.

Barcelona berharap dapat menuntaskan masa depan pemain itu lebih awal, dan klub juga telah menyampaikan hal ini kepada Jorge Mendes, yang menjaga komunikasi terus-menerus dengan manajemen olahraga sepanjang bursa transfer, tetapi Casado dan agennya menganggap bahwa menunggu beberapa hari tambahan sebelum mengambil keputusan akhir adalah hal yang sepadan.

Biasanya, pada hari-hari terakhir bursa transfer muncul peluang-peluang baru sebagai akibat dari pergerakan tak terduga atau kebutuhan mendesak sejumlah klub. Casado memiliki tawaran yang tersedia di atas meja, tetapi ia ingin mengetahui semua opsinya sebelum memilih tujuannya, dan karena alasan inilah semua indikasi menunjukkan bahwa kepergiannya hampir akan terjadi pada saat-saat terakhir bursa transfer.

Ia diperkirakan akan mengambil keputusan akhirnya antara hari Minggu dan Senin, dan Barcelona telah meminta Mendes untuk memberitahukan pergerakan dan perkembangan terbaru, tetapi klub memahami bahwa keputusan akhir berada di tangan pemain.

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