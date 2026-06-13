Bebe mengungkap kebenaran di balik kembalinya ke Real Madrid... dan mengomentari transfer Bernardo Silva

Pepe, mantan bintang Real Madrid dan tim nasional Portugal, berbicara mengenai sejumlah isu yang berkaitan dengan klub raksasa Spanyol tersebut, di sela-sela partisipasinya dalam pertandingan legenda Real Madrid dan Inter Milan, hari Sabtu ini.

Pepe menanggapi kabar yang mengaitkan rekan senegaranya, Bernardo Silva, dengan kepindahan ke Real Madrid, dengan mengatakan: "Tanpa ragu, dia adalah pemain yang sangat berbakat. Memang benar dia berstatus bebas transfer, saya tidak yakin apakah hal itu (transfer) bisa terjadi, tapi Presiden (Perez) selalu tahu apa yang terbaik untuk tim."

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Pepe juga mengungkapkan kekagumannya pada bek baru Real Madrid, Ibrahima Konaté, sambil menegaskan keyakinannya bahwa Konaté mampu tampil gemilang.

Bek mantan Los Blancos itu berkata: "Saya benar-benar mengagumi Konaté, dan saya berharap dia lebih baik dari saya. Itu akan menjadi bukti bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana di Real Madrid, dan bahwa kami meraih gelar, dan itulah tepatnya yang saya harapkan."

Dia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa klub raksasa ini akan kembali meraih gelar, dengan mengatakan: "Real Madrid akan kembali meraih gelar, saya yakin akan hal itu."

Mengenai rumor yang beredar tentang kemungkinan dirinya bergabung dengan staf pelatih baru, José Mourinho, Pepe mengatakan: "Semua yang dikatakan hanyalah spekulasi. Suatu pagi saya bangun dan bertanya-tanya apa yang terjadi, karena saya tidak mendengar apa pun tentang hal itu."