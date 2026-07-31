Pemain muda asal Brasil, Maycon Cardozo, tampil sebagai salah satu sosok yang paling diuntungkan dari fase pertama masa persiapan musim baru bersama Bayern Munich, setelah menarik perhatian selama latihan berkat semangatnya yang besar, upaya fisik, dan keaktifannya dalam menyerang, serta mendapatkan pujian dari sang pelatih Vincent Kompany.

Menurut surat kabar Jerman "Bild", pemain berusia 17 tahun itu juga meninggalkan kesan yang baik selama laga persahabatan yang dijalani Bayern, yang berakhir dengan kemenangan 15-0 atas Rottach-Egern, kemarin, Kamis.

Surat kabar tersebut menilai bahwa Cardozo telah memperbesar peluangnya untuk mendapatkan tempat permanen di tim utama pada musim mendatang.

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Dante, pelatih tim kedua Bayern Munich, memuji level yang ditunjukkan sang pemain, dengan mengatakan: "Maycon selalu memberikan segala yang ia miliki, selalu. Saya bahkan sampai harus menghentikannya suatu kali, dan saya katakan kepadanya bahwa ia tidak harus berlari dengan kecepatan penuh sepanjang waktu. Ia selalu bersemangat dan fokus, serta selalu memikirkan bola berikutnya. Ini adalah kualitas yang luar biasa. Dan berkat mentalitasnya, ia menjadi contoh yang patut ditiru bagi tim kami."

Berkat komitmen dan penampilannya selama masa persiapan, diputuskan untuk memasukkan Cardozo ke dalam skuad Bayern Munich pada tur Asia, di mana ia mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam laga-laga persahabatan di sana.

Dan setelah tur Asia berakhir, peluang pemain Brasil itu untuk mendapatkan peran di tim utama pada musim baru akan menjadi lebih jelas.