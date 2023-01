Terungkap! Bintang Bayern Munich Sadio Mane Kerap Didenda Imbas Lupakan Satu Hal Penting

Meski begitu, lini serang The Reds musim ini cukup terdampak dengan kepergian Mane ke Bayern.

Mantan penyerang Liverpool, Sadio Mane, diketahui sering lupa membawa paspornya untuk pertandingan tandang.

Hal itu diungkapkan mantan rekan setim Mane sekaligus bintang The Reds, Andy Robertson, di podcast We Are Liverpool, Kamis (26/1).

Bek kiri asal Skotlandia itu membeberkan bahwa Mane kerap melakukan kesalahan mencolok, seperti terlambat tiba di bandara atau lupa membawa paspor.

"Beberapa denda bernilai mahal," ucap Robertson.

"Jika Anda lupa membawa paspor Anda untuk perjalanan jauh, Anda akan kehilangan banyak gaji Anda," tutur pemain berusia 28 tahun itu.

"Itu terjadi beberapa kali, Sadio [Mane] adalah penyebab besar untuk itu dan jelas itu menunda penerbangan dan menunda kedatangan kami di tempat tujuan. Kami harus membayar denda yang besar," pungkasnya.

Mane bergabung dengan Bayern Munich sejak musim panas lalu. Ia baru tampil dalam 14 laga di Bundesliga dengan sumbangan enam gol dan tiga assist sebelum dibekap cedera tulang kering yang menyebabkannya absen membela timnas Senegal di Piala Dunia 2022.