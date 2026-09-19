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Bayern Munich menyindir Yamal terkait Ballon d'Or

L. Yamal
H. Kane
Barcelona
Bayern Munich
M. Olise
LaLiga
Bundesliga
Champions League
Spanyol
Inggris
Jerman
Prancis

Siapa yang paling berhak atas penghargaan ini?

Max Eberl, Direktur Olahraga Bayern Munich, melayangkan pesan tak langsung kepada Lamine Yamal, bintang Barcelona, terkait persaingan meraih penghargaan Ballon d'Or, dengan menegaskan bahwa para pemain terbaik tidak membutuhkan kampanye promosi untuk memenangkan penghargaan tersebut. Ia juga menjagokan Michael Olise untuk bersaing meraihnya.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", hal ini terjadi setelah kemenangan Bayern Munich atas Union Berlin dengan skor 7-0, hari Jumat ini, di mana Eberl menanggapi di zona mixed pernyataan Lamine Yamal mengenai kriteria yang, menurut sudut pandang bintang Barcelona itu, seharusnya menentukan identitas pemenang Ballon d'Or, kriteria yang menguntungkan dirinya.

Direktur Olahraga klub Bavaria itu tidak ragu melayangkan pesan tersirat kepada Lamine, dan juga mengangkat nama Michael Olise, yang mencetak trigol ke gawang Union Berlin, sebagai salah satu kandidat terkuat pemenang penghargaan tersebut.

Eberl berkata, menanggapi pertanyaan mengenai pernyataan terbaru bintang Barcelona itu: "Para pemain terbaik adalah mereka yang tidak membutuhkan kampanye promosi."

Pejabat Bavaria itu memanfaatkan kesempatan untuk membela salah satu bintang timnya, dengan mengatakan: "Bagi saya, Michael Olise juga salah satu kandidat Ballon d'Or. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia," setelah kemenangan telak atas tim asal ibu kota Jerman tersebut.

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Sebelumnya, Lamine menjelaskan bahwa jumlah gol, menurut argumen yang dijadikan sandaran para pejabat Bayern Munich untuk mendukung Harry Kane, seharusnya tidak menjadi faktor penentu saat memberikan suara untuk memilih pemenang Ballon d'Or.

Bintang Barcelona itu berkata, dalam pernyataan kepada jaringan "Movistar Plus": "Saya rasa Ballon d'Or harus diberikan kepada pemain terbaik di dunia, tidak lebih. Bukan kepada pemain yang mencetak 80 gol, karena jika Anda mencetak 80 gol, Anda mendapatkan penghargaan Pencetak Gol Terbanyak Tahun Ini. Kedua hal itu sangat berbeda, dan orang-orang tidak memahaminya."

Ia menambahkan: "Pemain terbaik di dunia adalah pemain yang Anda ikuti sepanjang pertandingan sebagai seorang komentator, dan Anda menikmati menyaksikannya; Anda melihatnya lalu berpikir: pemain ini jelas berbeda dari semua yang lain."

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