Bayern Munich memutuskan untuk tidak menurunkan bintang Jermannya, Jamal Musiala, pada pertandingan pembuka tim di Liga Jerman, setelah menilai bahwa laga menghadapi Stuttgart yang dijadwalkan berlangsung Jumat datang terlalu cepat bagi pemain yang mengalami dua kali kondisi pingsan dalam periode terakhir ini.

Menurut yang diungkapkan surat kabar "AS" Spanyol yang mengutip surat kabar «Bild» Jerman, Musiala akan absen dari awal perjalanan Bayern Munich di Bundesliga, setelah ia juga absen dari pertandingan Piala Super Jerman pekan lalu, seiring dengan menjalani rencana rehabilitasi dan pemantauan khusus menyusul dua insiden yang dialaminya baru-baru ini.

Musiala sempat terjatuh di atas lapangan pada 15 Agustus dalam pertandingan persahabatan melawan Leipzig, sebelum mengalami kondisi serupa hanya tiga hari kemudian melawan Heidenheim.

Kedua kejadian terjatuh yang dialami sang pemain berkaitan dengan gangguan saraf yang menyebabkan terjadinya apa yang dikenal sebagai «serangan absen», yaitu periode sementara ketika seseorang kehilangan kesadaran atau kemampuannya untuk merespons. Musiala sendiri sempat berbicara tentang kondisi-kondisi ini setelah kedua insiden tersebut.

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Menyusul perkembangan tersebut, tim medis melakukan penyesuaian pada dosis obat yang dikonsumsi Musiala, dengan tujuan memulihkan kendali yang telah tercapai selama musim lalu, sementara sang pemain melanjutkan latihannya secara individual sejak Kamis lalu.

Menurut para dokter yang menangani kondisi Musiala, sang pemain mampu untuk terus bermain sepak bola, karena ia tidak mengalami masalah fisik apa pun yang menghalanginya untuk bermain. Namun, tujuan saat ini adalah memberikan dosis obat yang baru itu waktu yang cukup untuk menunjukkan pengaruhnya, sebuah proses yang biasanya memakan waktu antara 10 hingga 14 hari.

Bayern Munich berencana untuk mengizinkan Musiala kembali secara bertahap ke latihan bersama tim selama pekan ini, dengan keikutsertaannya pada pekan kedua Liga Jerman melawan Schalke di kandang lawan menjadi waktu paling dekat bagi kembalinya ia ke pertandingan, apabila segala sesuatunya berjalan sesuai rencana yang ditetapkan oleh tim medis dan tim pelatih.