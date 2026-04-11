Bayern Munich melontarkan peringatan keras kepada Real Madrid

Bayern Munich menghancurkan lawannya, St. Pauli, dengan skor telak 5-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion Millerntor, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-29 Bundesliga.

Tim Bavaria itu mendominasi sejak menit-menit awal, dan Jamal Musiala membuka skor lebih awal pada menit ke-9, setelah menerima umpan apik dari Konrad Laimer, sehingga tim tamu langsung memimpin.

Bayern terus menekan, dengan penguasaan bola yang jelas dan kendali penuh atas ritme pertandingan, sebelum Leon Goretzka menambah gol kedua pada menit ke-54, memanfaatkan bola pantul di dalam kotak penalti.

Kemudian Michael Olise memperbesar keunggulan dengan gol ketiga yang luar biasa melalui tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-55.

Di babak kedua, ritme Bayern tidak melambat, di mana Nicholas Jackson mencetak gol keempat pada menit ke-66, sebelum Rafael Guerreiro menutup skor menjadi 5-0 pada menit ke-89, setelah menyambar bola di dalam kotak penalti.

Di menit-menit akhir, Goretzka mencetak gol keenam, namun VAR menganulirnya karena offside, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan telak 5-0 bagi raksasa Bavaria.

Dengan kemenangan ini, Bayern Munich memperkuat posisinya di puncak klasemen Bundesliga dengan 76 poin, menegaskan keunggulannya yang besar dan semakin mendekati gelar juara.

Klub Bavaria ini bersiap menjamu raksasa Spanyol Real Madrid, dalam leg kedua semifinal Liga Champions, Rabu mendatang, mengingat leg pertama berakhir dengan keunggulan Bayern 2-1, di Stadion Santiago Bernabéu.

Baca juga:

