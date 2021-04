Bintang Bayern Munich Choupo-Moting Tembus Rekor Pribadi Kontra Leverkusen

Eric Maxim Choupo-Moting menyamai rekor gol terbaiknya setelah mencetak salah satu gol kemenangan 2-0 Bayern Munich atas Bayer Leverkusen, Rabu (21/4) dini hari WIB.

Gol yang Choupo-Moting cetak di menit ketujuh melawan Die Werkself membuatnya telah mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhirnya di semua kompetisi untuk kedua kali dalam kariernya.

Pemain berusia 32 tahun itu memulai catatan tersebut saat Bayern berhasil mengalahkan Paris Saint-Germain pada leg kedua perempat-final Liga Champions, disusul satu gol di Bundesliga melawan Wolfsburg sebelum upaya terakhirnya melawan tim asuhan Hannes Wolf.

3 – Eric Maxim Choupo-Moting has scored in three consecutive games in all competitions for the second time in his career (before in March 2014). Run. #FCBB04 | @FCBayernEN pic.twitter.com/ctIHIer3iC