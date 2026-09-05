Bayern Munchen benar-benar dikejutkan oleh Schalke 04 yang penuh daya juang

Bayern Munchen gagal meraih kemenangan atas Schalke 04 pada Sabtu. Tim promosi itu menunjukkan daya juang luar biasa di kandang sendiri dan mampu menahan para bintang Bayern dengan skor 0-0. Ismael Saibari tampil sebagai starter, tetapi tidak mampu menjadi pembeda.

Babak pertama tidak dipenuhi banyak momen penting. Bayern mendominasi, mendapatkan peluang melalui Alphonso Davies (tipis melebar), Nathaniel Brown (penyelamatan gemilang Loris Karius) dan Saibari (melambung), tetapi gagal mencetak gol.

Di sisi lain, Adil Aouchiche nyaris mencetak gol pembuka, tetapi tendangan bebasnya dengan sigap ditepis dari sudut gawang oleh Manuel Neuer. Tepat menjelang turun minum, Luis Díaz menjadi yang paling dekat dengan gol saat berhadapan satu lawan satu dengan Karius, tetapi ia salah mengenai bola sepenuhnya.

Bayern harus menaikkan intensitas permainan dan untuk itu pelatih Vincent Kompany memasukkan beberapa pemain bintang. Harry Kane sudah masuk saat jeda dan setelah hampir 15 menit babak kedua berjalan, Michael Olise serta Jamal Musiala juga masuk ke tim. Itu sekaligus menandai akhir pertandingan bagi Saibari, yang gagal memberi pengaruh cukup besar.

Pergantian itu membuat Bayern semakin banyak bermain di wilayah Schalke, tetapi pertahanan tuan rumah benar-benar sangat kokoh. Schalke pun dengan apik mampu mempertahankan skor 0-0, yang membuat frustrasi der Rekordmeister. Ini menjadi poin pertama yang bagus bagi Schalke, sementara Bayern mengoleksi empat poin dari dua pertandingan.