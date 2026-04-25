Bayern München bertanding melawan lawan yang selalu menjadi momok, 1. FSV Mainz 05, pada sore ini. Juara baru Jerman itu tampaknya menjadi favorit di atas kertas, namun Mainz masih memiliki segalanya untuk diperjuangkan dalam upaya menghindari degradasi.

Tim tuan rumah memulai pertandingan dengan agresif dan unggul setelah 15 menit. Dari tendangan sudut, kiper Bayern Jonas Urbig berhasil menepis bola, namun pada bola pantul, bola kembali diarahkan ke depan gawang dan akhirnya diselesaikan dengan meyakinkan oleh Dominik Kohr.

Dan itu belum berakhir. Gol 2-0 dan 3-0 juga tercipta sebelum babak pertama usai. Pada kedua gol tersebut, Kaishu Sano menjadi inisiator dengan umpan terobosan yang bagus. Meskipun Urbig pada awalnya berhasil menepis bola pada kedua gol tersebut, bola pantulnya diselesaikan dengan baik oleh Paul Nebel dan Sheraldo Becker.

Setelah babak kedua, Vincent Kompany mengambil tindakan. Dengan memasukkan Michael Olise, Harry Kane, dan Jamal Musiala, Bayern langsung menjadi lebih mengancam. Hal itu segera berbuah gol balasan dari Nicolas Jackson. Pemain pinjaman dari Chelsea itu menerima umpan silang sempurna dari Konrad Laimer dan dengan tenang melepaskan bola ke gawang Mainz 05.

Pada menit ke-73, skor bahkan berubah menjadi 3-2 berkat gol indah dari Michael Olise. Pemain asal Prancis itu berhasil melepaskan diri dengan aksi yang bagus dan mencetak gol dengan indah melalui bagian dalam tiang gawang.

Tak lama kemudian, comeback pun lengkap. Jamal Musiala dan Harry Kane mencetak dua gol untuk membalikkan keadaan secara sensasional, sehingga Bayern mengubah ketertinggalan 3-0 menjadi kemenangan 3-4.



