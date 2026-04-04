Bayern München berhasil melakukan comeback yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat

Bayern München berhasil meraih tiga poin secara spektakuler saat bertandang ke markas SC Freiburg pada Sabtu sore. Tim asuhan Vincent Kompany berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan 2-0 dan akhirnya menang 2-3 di menit-menit akhir tambahan waktu. Dua gol dari Tom Bischof dan satu gol dari Lennart Karl memastikan Bayern meraih tiga poin.

Bayern memulai pertandingan dalam kondisi terpuruk, karena Harry Kane absen akibat cedera, sementara penggantinya yang biasa, Nicolas Jackson, sedang menjalani skorsing. Akibatnya, Serge Gnabry mendapat kesempatan bermain sebagai penyerang.

Di babak pertama, Bayern memang menguasai bola lebih banyak, tetapi Freiburg-lah yang menciptakan peluang-peluang terbaik. Lucas Höler dan Niklas Beste beberapa kali mengancam, tetapi kiper Manuel Neuer menyelamatkan timnya dengan penyelamatan-penyelamatan gemilang. Di sisi lain, Bayern baru benar-benar menciptakan peluang menjelang akhir babak pertama, namun tanpa hasil.

Kedua tim pun memasuki jeda dengan skor 0-0, meski hal itu terasa seperti keberuntungan bagi tim tamu. Freiburg bermain dengan energi dan keberanian tinggi serta terus-menerus menekan Bayern. Tim asuhan Kompany kesulitan menembus pertahanan yang kompak.

Segera setelah babak kedua dimulai, Freiburg mencetak gol. Johan Manzambi menerima bola setelah merebutnya di awal serangan dan melepaskan tendangan jarak jauh yang mematikan: 1-0. Neuer tak berdaya menghadapi tendangan yang melesat tajam ke sudut gawang.

Freiburg tetap menjadi tim paling berbahaya dan nyaris mencetak gol kedua lewat Höler. Bayern mencoba membalikkan keadaan dengan beberapa pergantian pemain, termasuk masuknya Jamal Musiala dan Michael Olise. Olise juga mendapat peluang besar, namun tendangannya dari jarak dekat melebar.

Di pertengahan babak kedua, skor akhirnya menjadi 2-0. Dari tendangan sudut Beste, bola melewati Neuer dan sampai ke Höler, yang mencetak gol dari jarak dekat, dengan sedikit sentuhan dari Kim.

Di menit-menit akhir, segalanya berubah drastis. Bayern sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 lewat tendangan jarak jauh Tom Bischof, dan melihat gelandang yang sama itu juga mencetak gol penyama kedudukan 2-2 pada masa injury time setelah tendangan sudut pendek.

Di menit-menit akhir tambahan waktu, Bayern bahkan berhasil mencetak gol kemenangan: Alphonso Davies dilepas bebas di garis gawang dan memberikan umpan rendah, yang kemudian diselesaikan oleh talenta muda Lennart Karl dari jarak dekat dan menentukan skor akhir 2-3.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-90+9, padahal wasit Daniel Siebert awalnya telah menambahkan setidaknya delapan menit tambahan. Freiburg sangat marah dan mengajukan protes massal kepada wasit, namun permohonan mereka ditolak: Bayern tetap tak terkejar di puncak klasemen Bundesliga berkat tiga poin tersebut.