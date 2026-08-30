Bayern Munich mengakhiri spekulasi yang kian membesar seputar masa depan bintang asal Prancisnya, Michael Olise, dengan menegaskan tidak ada negosiasi saat ini untuk memperpanjang kontraknya, dalam sebuah pesan yang tenang namun tegas.

Pembicaraan tentang masa depan Olise meningkat selama musim panas, setelah beredar laporan tentang keinginan pemain berusia 24 tahun itu untuk suatu hari bermain dengan seragam Real Madrid, bahkan ia menyampaikan ambisi tersebut kepada beberapa rekannya di timnas Prancis selama Piala Dunia.

Laporan lain juga menyebutkan ketertarikan klub Kerajaan itu untuk merekrutnya, serta kemungkinan mengajukan tawaran yang nilainya mencapai 150 juta euro.

Namun, manajemen Bayern belum menerima tawaran resmi apa pun dari Real Madrid, sebagaimana ditegaskan oleh Jan-Christian Dreesen, CEO klub Bavaria itu, yang dalam pernyataan sebelumnya menekankan tidak adanya "kontak, surat, atau bahkan faks" dari klub Spanyol tersebut terkait Olise.

Dreesen kembali membahas topik ini setelah kemenangan Bayern atas Stuttgart, dengan menegaskan bahwa klub tidak melihat perlunya terburu-buru memperpanjang kontrak pemain yang berlaku hingga musim panas 2029 itu.

Dreesen mengatakan menurut surat kabar Jerman Bild: "Tidak ada negosiasi saat ini. Michael memiliki kontrak hingga 2029, dan karena itu tidak ada alasan untuk terburu-buru."

Ia menambahkan bahwa Bayern tidak mengkhawatirkan apa yang beredar di luar tembok klub, mengingat kenyamanan Olise di dalam tim serta penampilannya yang terus bersinar, seraya menjelaskan bahwa level pemain itu di lapangan menjadi jawaban paling jelas atas semua rumor. Petinggi Bavaria itu berkata: "Bahasa yang menentukan disampaikan di dalam lapangan. Dan sebagai pejabat yang tahu apa yang terjadi di dalam, terkadang Anda merasa terhibur dan terkadang heran dengan semua yang ditulis. Kami selalu mengatakan bahwa itu omong kosong."

Bayern Munich membuka kampanye mempertahankan gelar Bundesliga dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart, pada Jumat lalu. Olise mencetak gol kedua pada menit ke-55.

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