Barcelona mengumumkan pada hari Rabu ini penandatanganan kesepakatan sponsor baru dengan sebuah maskapai penerbangan Mesir yang berlaku selama tiga musim, hingga akhir musim 2028/2029, dalam langkah yang memperkuat kehadiran klub Catalan itu di pasar Mesir serta kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Kemitraan ini hadir pada momen yang menarik bagi para suporter Mesir, bertepatan dengan keberadaan penyerang muda Hamza Abdelkarim dalam skuad tim utama Barcelona, setelah kepindahannya dari Al Ahly.

Meski tidak ada yang memastikan bahwa kepindahan Hamza Abdelkarim menjadi penyebab langsung tercapainya kesepakatan ini, keberadaan seorang pemain Mesir dalam skuad tim utama kemungkinan besar turut meningkatkan minat pasar Mesir terhadap Barcelona, serta menarik lebih banyak perhatian kepada klub Catalan tersebut di Mesir, terutama dengan besarnya popularitas yang dimiliki Barcelona di kalangan suporter Mesir.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, maskapai penerbangan Mesir itu menjadi maskapai resmi dan eksklusif Barcelona, sementara kemitraan ini mencakup tim utama sepak bola pria, di samping tim bola basket dan bola tangan.

Apakah logo maskapai penerbangan Mesir akan muncul di jersey Barcelona?

Barcelona menjelaskan bahwa logo perusahaan Mesir itu tidak akan muncul di jersey tim utama sepak bola sesuai dengan isi kesepakatan yang diumumkan.

Namun, logo perusahaan tersebut akan muncul di bagian depan jersey tim bola tangan saat pertandingan.

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Barcelona memperluas kehadirannya di Mesir

Klub Catalan itu menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan peluang untuk memperluas jangkauan mereknya dan menjangkau pasar-pasar baru, dengan fokus khusus pada kawasan Timur Tengah dan Afrika, di mana Barcelona memiliki basis suporter yang besar.

Marc Broixs, direktur sponsor global Barcelona, mengatakan bahwa kerja sama dengan perusahaan Mesir itu merupakan "langkah alami" dalam kerangka ekspansi klub, seraya menunjuk pada keinginan Barcelona untuk menyampaikan nilai-nilai dan semangatnya kepada para suporternya di Timur Tengah dan Afrika.

Di sisi lain, perusahaan Mesir tersebut menilai kesepakatan ini sebagai pencapaian penting dalam sejarahnya, terutama karena kesepakatan itu memadukan sejarahnya yang membentang sekitar 95 tahun dengan posisi global yang dimiliki Barcelona.

Kemitraan baru ini hadir pada saat Barcelona terus memperkuat kehadiran komersialnya di kawasan, sementara keberadaan Hamza Abdelkarim di dalam tim utama memberikan dimensi Mesir yang baru bagi hubungan klub dengan pasar lokal, dan bisa menjadi faktor penarik tambahan bagi para suporter dan perusahaan Mesir.

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