Liverpool tengah mempertimbangkan kemungkinan mewujudkan transfer ganda dari Paris Saint-Germain, dengan mengajukan tawaran untuk memboyong sayap tim Prancis tersebut, Ibrahim Mbaye, di samping rekannya Bradley Barcola.

Liverpool ingin memperkuat lini depannya dengan sejumlah transfer baru, terutama setelah kepergian mantan bintangnya, Mohamed Salah, menuju klub Turki Trabzonspor.

Surat kabar Inggris "Daily Mail" menyebutkan bahwa Liverpool dianggap sebagai salah satu klub yang menunjukkan ketertarikan untuk memboyong pemain Senegal, Mbaye, bersama Manchester City dan Tottenham.

Surat kabar itu menuturkan bahwa dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai kemampuan Liverpool dan minimnya kekuatan serang mereka, Liverpool berpikir untuk mengajukan tawaran demi memboyong kedua pemain Paris Saint-Germain yang cepat itu.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Paris Saint-Germain kemungkinan besar akan meminta lebih dari 150 juta pound sterling untuk melepas dua bintangnya pada bursa transfer musim panas saat ini.

Liverpool ingin memanfaatkan kondisi Barcola dan Mbaye yang hampir terus-menerus berada di bangku cadangan Saint-Germain, serta mencoba mengontrak keduanya untuk memperkuat lini serang mereka sebelum bergulirnya musim baru.