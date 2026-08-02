Barcelona tetap teguh pada sikapnya yang menolak untuk terlibat dalam lelang finansial demi mempertahankan penyerang asal Spanyol, Ferran Torres, di tengah ketertarikan sejumlah klub untuk mendatangkannya, dengan Paris Saint-Germain berada di barisan terdepan.

Terkait hal ini, surat kabar Katalonia "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona akan memberikan tawaran perpanjangan kontrak kepada pemainnya, yang sejalan dengan kebijakan gaji yang berlaku di klub, dan akan mulai berlaku sejak September, tanpa niat sedikit pun untuk memperbaiki tawaran jika Torres menerima tawaran finansial yang lebih besar.

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Di sisi lain, jika Torres memutuskan untuk pergi, maka klub akan bersedia bernegosiasi untuk menjualnya "dengan nilai yang wajar", seraya menegaskan keinginannya untuk mempertahankannya, tanpa berlebihan dalam hal itu.

Barcelona menganggap Ferran sebagai pemain yang cocok untuk proyek tim, berkat kemampuan ofensifnya, di samping posisinya di dalam ruang ganti, setelah ia menampilkan level yang bagus pada musim lalu dan berkontribusi pada sejumlah gol yang cukup banyak, tetapi pada saat yang sama klub tidak melihat adanya pemain yang tidak bisa dilepas.

Klub kini menyerahkan keputusan itu di tangan sang pemain, yang akan menentukan apakah ia ingin melanjutkan perjalanannya bersama Barca, yang telah bertaruh padanya dan membayar 55 juta euro untuk mendatangkannya dalam kondisi finansial yang sulit, terutama setelah nilai pasarnya meningkat menyusul penampilan cemerlangnya di Piala Dunia terakhir dan keberhasilannya meraih gelar bersama timnas Spanyol.

Sikap Akhir

Laporan tersebut menunjukkan bahwa Barcelona sampai saat ini belum menerima komunikasi resmi apa pun dari Paris Saint-Germain, dan bahwa informasinya terkait ketertarikan klub Prancis itu datang melalui media massa.

Klub menunggu Ferran untuk menentukan sikap akhirnya, baik untuk bertahan maupun meminta hengkang, dalam pekan mendatang, di tengah bursa transfer yang memasuki fase krusial.

Dan jika sang pemain memutuskan untuk pergi, maka Barcelona akan berupaya meraih keuntungan finansial sebesar mungkin dari transaksi tersebut, dengan adanya keyakinan di dalam klub bahwa para penyerang memiliki nilai pasar yang tinggi, dengan syarat batas minimum untuk menuntaskan transaksi adalah mengembalikan nilai 55 juta euro (harga mendatangkan Torres).

"Sport"menutup laporannya dengan menyebutkan bahwa kepergian Ferran akan meninggalkan Barcelona tanpa penyerang murni yang spesialis, kecuali pemain muda asal Mesir Hamza Abdelkarim, yang akan mendorong pelatih Hansi Flick untuk memperkuat tuntutannya agar mendatangkan seorang ujung tombak baru, meski sulit menemukan tipe pemain seperti ini di bursa transfer saat ini.