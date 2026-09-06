Barcelona terus menyiapkan permata sisi kiri di berbagai lini

Jordi Pesquer, bek berusia 17 tahun, terus menambah menit bermainnya bersama tim-tim Barca, setelah tampil bersama tim Juvenil A, dan hari ini akan masuk skuad Barcelona Atletic yang tengah bersiap menjalani pekan pertama Liga Spanyol.

Tim Juvenil A, yang diasuh Pol Planas, mengawali perjalanannya di liga dengan kemenangan besar atas Huesca dengan skor 6-0, sebelum memulai persiapan menghadapi Feyenoord pada laga pembuka perjalanannya di Liga Pemuda Eropa.

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Pesquer berhasil "menyelinap" ke dalam perhitungan tim utama, meski ia tidak masuk daftar pemain yang dipanggil pada hari pertama. Berkat kerja kerasnya sehari-hari dan penampilan bagusnya selama laga-laga persahabatan, Hansi Flick memutuskan mempertahankannya dalam dinamika tim, bahkan setelah kompetisi Liga bergulir.

Pesquer dipanggil bersama tim utama pada pekan pembuka menghadapi Elche, laga yang di dalamnya Flick memutuskan membatalkan pemanggilan Alejandro Balde.

Dengan kembalinya Balde, dan perekrutan Joao Cancelo, di samping menonjolnya Xavi Espart di sisi kiri, Pesquer beralih berlatih bersama tim cadangan, menurut surat kabar"Mundo Deportivo" asal Catalonia.

Rencana Barca

Tujuan Barcelona adalah memberikan pemain itu menit bermain yang teratur untuk melanjutkan perkembangannya, oleh karena itu diputuskan agar ia tampil kemarin bersama tim Juvenil A, dan hari ini masuk skuad Barcelona Atletic.

Lulusan akademi Barcelona itu memang sudah berlatih bersama tim cadangan, di bawah asuhan Juliano Belletti, Rabu lalu, ketika Barcelona Atletic kalah di final Piala Catalonia dari Sabadell dengan skor 2-1.

Pesquer tampil untuk pertama kalinya bersama tim cadangan, setelah masuk pada babak kedua menggantikan Josue Caicedo, yang berusia 18 tahun dan menjadi salah satu andalan internasional klub. Dengan begitu, Belletti memiliki persaingan ketat antara Pesquer dan Caicedo untuk posisi bek kiri.

Di level tim Juvenil A, klub memutuskan mempertahankan para pemain yang belum dipromosikan ke Barcelona Atletic, di samping mengandalkan sejumlah elemen tim Juvenil B dari musim lalu.

Sejauh ini Planas belum bisa mengandalkan satu-satunya rekrutan tim, bek tengah asal Jerman Mikael Baza, yang berusia 16 tahun.

Tim Juvenil A akan memulai perjalanannya di Liga Pemuda Eropa, Rabu mendatang, menghadapi Feyenoord asal Belanda, dan sebelum laga itu Barcelona akan mengumumkan daftar pemain yang memenuhi syarat untuk tampil di kompetisi tersebut.

Daftar itu diperkirakan akan mencakup salah satu pemain tim Juvenil yang berlatih dalam dinamika tim cadangan.

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